La propuesta de Guillermo Moreno para que las empresas puedan acceder a préstamos bancarios

El ex secretario de Comercio Interior pide declarar a empresas "sujeto de crédito" para que puedan acceder a préstamos bancarios

El ex secretario de Comercio Interior Guillermo Moreno pidió que el Gobierno declare a las empresas "sujetos de crédito" para poder acceder a préstamos bancarios, y que se disponga la "emergencia" del comercio exterior con el fin de administrar los ingresos de dólares que necesita el país.

El funcionario kirchnerista dijo que los bancos tienen más de 500.000 millones de pesos inmovilizados, que no pueden prestar porque muchas empresas no reúnen las condiciones para acceder a préstamos.

Moreno señaló que esa traba se resolvería con una "humilde resolución del secretario de Comercio, declarando sujeto de crédito a las empresas, más allá de su plan de negocios o su flujo de caja futuro".

"Si no prestan, no es porque no son buenos, sino porque hay una reglamentación del Banco Central que tienen que cumplir", explicó Moreno.



"A las empresas hoy no les alcanza el balance, sino que los bancos miran si es rentable su plan de negocios y su flujo de caja, y hoy nadie está facturando y por eso no son rentables", advirtió.

Opinó que si Comercio Interior emitiera esa resolución el Banco Central tendría "las manos libres para instruir a los bancos que se preste la plata y puedan ir al mercado para reactivar la economía".

En virtual crítica a la Secretaría de Comercio, Moreno dijo que "firmar este tipo de resoluciones tiene sus problemas, y si no lo podés hacer, entonces no seas funcionario publico", al reclamar a los funcionarios del gobierno "ser prácticos al servicio del bien común".

Moreno impulsó también que el Gobierno declare "la emergencia del sector externo porque se tiene que limitar y empezar a administrar el insumo más difundido y escaso que es el dolar y es la caja mas importante".



Consideró que esos dólares deberían ser administrados por un consejo de expertos integrado por empresarios y sindicalistas, y presidido por un hombre de confianza del presidente Alberto Fernández.