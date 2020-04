Video: cómo será la salida económica de la cuarentena según Carlos Melconian

Para el economista, el modelo "sanitarista" es conflictivo para la economía pero en esta situación inédita está a favor de mayor participación del Estado

El economista, Carlos Melconian, analizó cómo sería una potencial salida de la cuarentena desde el punto de vista económico.

Para Melconian, essta circustancia inédita requiere una mayor participación estatal, aun en los países más capitalistas.



"Estamos frente a un evento poco común que rompió los marcadores en los países más capitalistas del mundo", dijo por LN+. Para el economista es claro que "cuanto más sanitario es el modelo, más conflictiva es la economía".

Respecto a las medidas que debería llevar adelante el Gobierno, que propició el modelo sanitarista, dijo: "Hay que tener en claro cuál va a ser el modelo de gestión, para adónde quiero ir en lo fiscal y en la cadena de pagos, en el Banco Central y ser muy contundente en los anuncios".

"Estos modelos dejan muy en evidencia las falencias: muestran que es un Gobierno que no cambió la conformación del organigrama ministerial que heredó y sufre las consecuencias de la verticalidad del organigrama de ministerios; se pone en evidencia cómo se conforma un equipo; y tercero, un tema muy triste, que lo tienen que entender la dirigencia, la sociedad y los actores, que estamos yendo a un modelo de alta discrecionalidad", indicó.





A continuación, el experto contó que, dado que esta es una pandemia de carácter económica, se están permitiendo algunas licencias en los bancos centrales y en los ministerios económicos del mundo, donde la institucionalidad queda relegada.

Entonces, según analizó Melconian, en estos modelos de alta discrecionalidad, los mecanismos pierden transparencia. "La honestidad de los funcionarios es esencial", sostuvo.

¿Cómo será la salida económica de la cuarentena? "No miremos el día a día, porque estamos en un ejercicio donde lo que prima es el salvataje. En estos formatos, hay que ponerse un objetivo de tres cosas porque sino te volvés loco", dijo Melconian.



Y concluyó: "Estamos en un país donde hay que tener cuidado con lo que hacemos en términos de la salida. Tiremos toda la carne al asador y cuidado, al liderazgo político, con meter un impuesto, defaultear después. La Argentina venía con una enfermedad, pero la vida continúa y tenemos que ir hacia mecanismos de proinversión. No crean que ganaron la batalla del toqueteo, la regulación... Apuntar bien a la gestión y con efectividad es que hagas un poco de fulbito para la tribuna, pero que no te la creas".