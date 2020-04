Claudio Loser: "Hay que buscar los libros de Keynes, son la solución de hoy en día"

El economista liberal sorprendió con su idea de aplicar las medidas propuestas por Keynes a principios del Siglo XX para hacer frente a la crisis actual

El economista liberal Claudio Loser sorprendió este viernes al asegurar que de la crisis que está provocando la pandemia de coronavirus Covid-19 se sale con las medidas económicas propuestas por el británico John Maynard Keynes a comienzos del siglo XX.



"Lo que tenemos que hacer más que quemar nuestros manuales es buscar en la pila de libros, la obra de Keynes y volver a leerla. En su momento lo leí. Y creo que esto es totalmente relevante hoy en día. Tiene que verse como la solución de hoy", dijo Loser.

En declaraciones a FM La Patriada, el economista dijo que "no queda más remedio" que hacer lo que decía Keynes porque hay que "parar esta caída y apoyar a la población", aunque señaló que esto "es imposible mantener en condiciones más o menos normales".



El keynesianismo se basa en el intervencionismo del Estado, defendiendo la política económica como la mejor herramienta para salir de una crisis económica; propone aumentar el gasto público para estimular la demanda agregada y así aumentar la producción, la inversión y el empleo.

Loser, ex jefe del Departamento para el Hemisferio Occidental del Fondo Monetario Internacional, dijo que para los países como la Argentina será central la emisión monetaria y el aumento del gasto público para poder morigerar la caída que le ocasionará la pandemia.



El economista señaló lo advertido por la actual directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva, quien días atrás señaló que "han salido más de 100.000 millones de dólares de los países emergentes" entre los que se encuentra la Argentina.



Según Loser, en la crisis actual hay elementos "similares a la crisis de 1930" en términos de la magnitud de la caída que tendrá la economía: "Hay distintas opiniones acerca de que no será igual la intensidad, pero sí lo que tardará la economía en recuperarse", dijo.



Afirmó que la cuarentena tiene un impacto directo en la economía, con efectos inmediatos.



"La pandemia tiene una determinada vida (en algún momento se termina), pero dado que el resto del mundo está también en crisis por la demanda deprimida de productos y la baja producción, será más complicado poder interactuar comercialmente", dijo.



Indicó que la Argentina no tiene la flexibilidad y la capacidad de compensar como tienen países como Chile, que posee suficientes recursos financieros para apoyar la economía por su desplegado mercado de capitales local.



"Este es el momento en el que aquellos economistas como yo que tenemos metido en nuestro genes del control fiscal nos volvemos keynesianos. Es decir, el señor Keynes presentó su teoría en una situación como esta, en una crisis en la que no había fondos", dijo.