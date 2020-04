Qué significa "tu solicitud está siendo analizada" para cobrar el bono de $10.000

Estos días la ANSES estuvo cruzando las datos de quienes se hayan preinscripto y así determinar quiénes están en condiciones de cobrar el IFE

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) informó que a partir de las 0 horas de mañana sábado los beneficiarios del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), cuyo trámite haya sido aprobado, podrán entrar en la página web del organismo para ingresar su número de cuenta bancaria y su Clave Bancaria Uniforme (CBU) y, de esta manera, acceder al cobro de este beneficio.

Durante los días previos, el organismo ha estado cruzando las datos de quienes se hayan preinscripto y así determinar quiénes están en condiciones de cobrar el bono.



En el caso de que la solicitud haya sido rechazada por incumplir ciertos requisitos o como resultado del entrecruzamiento de datos, la página del organismo previsional permite conocer los motivos por los cuales el trámite fue rechazado e, incluso, iniciar un reclamo.



Los ingresos en la página de la Anses deberán hacerse por terminación de DNI con la Clave de la Seguridad Social y seguir las instrucciones para anotar su número de CBU y cuenta bancaria.



"De esta manera, se activará la operación para que se proceda a la acreditación de la ayuda extraordinaria y el cobro de la misma en su cuenta", explicó la Anses mediante un comunicado.



En caso de una aprobación, se pasa a una segunda etapa de "Inscripción, Solicitud y Validación de Datos" para completar una serie de datos personales extra, cargar información de contacto y, en caso de tenerla, una Clave Bancaria Uniforme (CBU) que identifique a la cuenta bancaria en la que se quiere recibir el depósito. En caso de no tenerla, deberá optar por formas de pago alternativas.



Si el sitio indica que el proceso fue rechazado, se detallarán los motivos por los que la persona quedó excluidas del beneficio.



Una tercera opción es la aparición de un mensaje que reza "tu solicitud está siendo analizada". Esto significado que Anses y AFIP tienen en observación la solicitud, sin una definición hasta el momento. De manera que en los próximos días, se obtendrá la resolución final.

El organismo informó además que dará a conocer en los próximos días el cronograma de pagos del IFE con todas las fechas y opciones de cobro.



Por otra parte, y terminado el pago del Ingreso Familiar a los solicitantes ya aprobados, la Anses abrirá una instancia para volver a considerar aquellos casos que no fueron aprobados, por haberse producido cambios no informados al organismo en la situación laboral o familiar de esas personas o, también, por falta de datos.



La Administración recordó que los solicitantes están en condiciones de acceder a este beneficio siempre que él o algún miembro de su grupo familiar no perciban ingresos provenientes de un trabajo en relación de dependencia público o privado; o de ser monotributista de categoría "C" o superior, o del régimen de autónomos; o de una prestación de desempleo.