Alerta económica por la pandemia: Goldman Sachs prevé una crisis cuatro veces peor que la de 2008

Según estimaciones del banco, las cifras de desempleo en EE.UU. podrían ser similares a las que sufrió el país durante la Segunda Guerra Mundial

El banco estadounidense Goldman Sachs advirtió que espera que en Estados Unidos la crisis económica derivada de la pandemia del Covid-19 sea hasta cuatro veces peor que la de 2008, y señaló que las cifras de desempleo podrían ser similares a las que sufrió el país durante la Segunda Guerra Mundial.



Sin embargo, señaló que también se podría dar una recuperación económica "sin precedentes".



En este sentido, Goldman Sachs sitúa la disminución del Producto Interior Bruto (PIB) estadounidense durante el segundo trimestre de 2020 en un 11% respecto del año anterior, una caída mayor que cualquiera de las experimentadas en la gran crisis de la década pasada.



Además, la tasa de desempleo podría alcanzar, según la compañía financiera, hasta el 15%, y advierte de que es posible que debido a la gravedad de la situación muchos trabajadores queden marginados y no busquen empleo durante una reapertura anticipada de la economía.



Respecto de la recuperación, el banco augura que podría ser posible recuperar "al menos" parte de la producción perdida si se lleva a cabo un fuerte aumento en los test, así como cambios en las prácticas comerciales que reduzcan el riesgo de infección, pero que la normalidad a los negocios no llegará hasta que no haya una vacuna.



Entre los sectores que podrían comenzar a recuperarse algo más pronto, destaca los de fabricación y la construcción, específicamente la industria automotriz, que según el banco podría pasar del 25 % de capacidad en abril al 70 % en mayo.



Según la compañía, a medida que las industrias se vuelven a poner en línea gradualmente se debería producir una mejora "sin precedentes" en el crecimiento económico.



En este sentido, el crecimiento durante el tercer trimestre aumentaría, de acuerdo con las estimaciones del banco, un 19 % respecto de la caída del segundo trimestre, seguido de otro salto del 12 % en los últimos tres meses del año.



Goldman Sachs también advirtió que para que la recuperación sea exitosa los responsables políticos "deben seguir vigilantes y proporcionar un apoyo total".



"Los gobiernos a nivel mundial deben amortiguar tanto como sea posible el impacto en los ingresos del sector privado", concluyó el banco.