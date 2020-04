Llegó el momento de Guzmán: ya delineó una agresiva oferta de descuento a los acreedores

Buscaría una quita del 60% pero en Wall Street creen que hay margen para negociar. Para presionarlos, Economía no pagaría vencimiento el 22 de abril

El Gobierno tiene definido cómo será la oferta por la deuda que le presentará en forma inminente a los acreedores.

Según confirmaron fuentes oficiales a iProfesional, se lanzaría muy probablemente este jueves, pero quien define el timing no es el Ministerio de Economía, sino Jefatura de Gabinete. Algunos se imaginan, incluso, que se hará con una gran convocatoria a distintos sectores, entre los que se incluirían empresarios y políticos, aunque las limitaciones por el coronavirus hace que sea una idea de difícil resolución.



Sea como fuere, el ministro Martín Guzmán se prepara para presentar lo que siempre soñó: una oferta agresiva a los fondos de inversión. Si bien no hay detalles confirmados de lo que ofrecerá el ministro, el rumor más creíble por estas horas es que saldrá con una propuesta que contemple -según la forma de cálculo de Economía- una quita del 60% en términos de valor presente neto (VPN).



Guzmán basará su ofrecimiento en los lineamientos del Fondo Monetario Internacional (FMI) -curioso aliado de la Argentina tanto durante la era macrista como ahora, con Alberto Fernández-, que contemplaban que la Argentina no puede pagar nada en los próximos cinco años. De ahí que se descuenta que habrá un período de gracia, extensión de plazos y baja de los cupones. Está por develarse si se tocará el capital, precisamente el ítem que los grandes tenedores de la deuda decían que era "intocable".



De todas formas, la clave pasará por cómo los inversores terminen valuando la oferta que se les ponga sobre la mesa. Claramente, ahí aparecerá el famoso tema del exit yield o la tasa a la cual se descuentan los pagos futuros de la nueva oferta.



Para el Gobierno, los bonistas deberían tomar esa tasa en torno al 6% o 7%. Pero los acreedores tienen en mente tasas de descuento más cerca del 12%. Esto hace que, si bien para el Gobierno la oferta puede valer 40 por cada 100 adeudados, para los bonistas podría valer bastante menos.



"La sostenibilidad de la deuda está relacionada con los costos de refinanciación a mediano y largo plazo, en particular en los mercados de crédito internacionales. Como tal, la exit yield de referencia implícita en cualquier potencial operación de deuda deberá ser coherente con el costo de refinanciación implícito en el marco de sostenibilidad de deuda", advirtió Guzmán cuando presentó los lineamientos para la sostenibilidad de la deuda.

Y agregó: "Cualquier exit yield de referencia excesivamente alta sugiere la necesidad de una combinación más fuerte de cupones más bajos, períodos de gracia más largos, mayores extensiones de vencimiento o reducciones en los valores nominales más importantes".

En Wall Street, listos para negociar

Ante los trascendidos, en Wall Street consideraron que si la oferta implica reconocer el 40% del capital, "las posiciones no estarían tan lejos para ponerse a negociar".

Desde una entidad que tiene como cliente a varios de los fondos acreedores señalaron a iProfesional que lo que presentará el Gobierno es la oferta inicial. "Sería entendible que empiecen con algo agresivo", porque van a terminar negociando.



Según los bancos de Nueva York, la negociación real será para que la oferta escale en valor. Es decir, que si el paquete que pueda negociarse después de la primera instancia mejora la oferta a niveles de 45 o 50 dólares por cada 100 a ser reestructurados, podría haber un arreglo entre los principales tenedores de la deuda.



Los bonos argentinos con ley extranjera (los que se renegociarán) hoy cotizan al 30% o menos de su valor. Por ende, si Guzmán puede acceder a ciertos pedidos de los bonistas para mejorar el canje, habría "fumata blanca".

"Hoy, los acreedores tienen sus bonos valuados a los precios actuales, ya hicieron el mark to market. La primera presentación será la base para negociar, hay que ver cuánto más le pueden sacar a Guzmán. Pero si el punto de partida son 40 dólares por cada 100, no estaríamos tan lejos. Habría que ponerse a trabajar", indicaron desde otro banco de Wall Street.



Las claves a negociar, dicen desde los acreedores, es que haya algún tipo de pago de intereses o algo "up front". O sea, que haya algo de cash para esperar los años que Argentina pretende pasar sin pagar.

"O hacen un pago por adelantado o, al menos, que sigan corriendo los intereses. Va a ser inaceptable que no haya desembolsos por algunos años. Más en un mercado tan complicado como éste, donde la liquidez es muy importante", reseña una fuente desde Manhattan.

El contexto global juega a favor

La estrategia de Economía es aprovechar no solo los bajos precios de los bonos argentinos, sino el contexto de mercado para pasarles una pérdida más a los grandes inversores.

Los fondos que más deuda tienen de la Argentina son Blackrock, Templeton, Fidelity y PIMCO, entre otros. Ellos están soportando fuertes perjuicios en sus portafolios por la crisis mundial. El plan oficial es escudarse en esa crisis y proponer algo que en otro momento podría haber sido completamente inaceptable, para que haya un "write off" o "pasar a pérdida" sus tenencias con el país.



En términos de las negociaciones, hay fondos más amigables a la estrategia de Guzmán y otros más duros. Entre los que están en la primera lista está el grupo encabezado por Hans Humes de Greylock Capital. Son los más "amables" y receptivos pero en el mercado dicen que no representan a muchos tenedores de bonos. En la misma línea estaría el fondo Gramercy, con Robert Koenigsberger a la cabeza.

Lo que tienen en común estos inversores es que ya tienen relación con Alberto Fernández: ambos lo trataron en el default del 2005, cuando el actual presidente era jefe de Gabinete. De hecho, el titular de Gramercy era escuchado por el mismo Néstor Kirchner cuando quería conocer la visión de los acreedores externos en el canje. Ambos fondos recién canjearon en 2010 sus bonos en default.



Pero a los que apunta Guzmán no serían los de este grupo, si más bien a los inversores que se "embucharon" con títulos que emitió Mauricio Macri. Ahí es donde vuelven a aparecer BlackRock, Templeton, Fidelity y Allianz, entre otros.



La intención no explícita del Gobierno es lanzar la oferta pero avisando que no habrá pago de los intereses de los bonos Globales el 22 de este mes. Se utilizará el pedido de gracia que contempla la cláusula de emisión (son 30 días) para presionar y acercar posiciones.

En el mejor de los casos, esa ventana de 30 días resulta suficiente para seguir negociando y sumar voluntades. Sea como fuere, la pelota está a punto de rodar y comenzará el real partido. Momento de que Guzmán, un economista de la academia sin experiencia en la práctica, ponga a prueba sus teorías.