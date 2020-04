José Luis Espert: "No entiendo el desprecio del Gobierno por la actividad privada"

Alberto Fernández habilitó el debate para un impuesto extraordinario a las grandes fortunas y el economista se mostró en contra de la iniciativa

El economista José Luis Espert se mostró en contra un nuevo impuesto que evaluará el Congreso para las personas que tienen más dinero, lo que llama, "un impuesto para ricos".



"Es un disparate hablar de suba de impuestos en este contexto. Lo que ser debería hacer es bajar impuestos o dar un jubileo durante varios meses porque la gente no tiene para comer, no factura, no cobra. Gracias que la gente cobra un mango para alimentarse. Estamos muy lejos de poder pagar impuestos", sostuvo.



El economista dijo que "en este contexto de crisis, habría que hablar de cómo el sector público baja su gasto para acompañar el gran esfuerzo que está haciendo el sector privado para sobrevivir".

Luego agregó que "no es un tema ideológico, es práctico. No hay impuestos para pagar todo el gasto público. El pobre tiene sus planes y sus subsidios. Hoy al que tenés que salvar es a la gente de laburo que se está fundiendo porque no cobra un mango. La pandemia no golpea al pobre hoy, le pegará mañana o pasado con la suba de precios que pueda haber, pero la pandemia demuele a la gente de trabajo".



Más adelante, sentenció: "No entiendo el desprecio del Gobierno, y del Presidente en particular, por la actividad privada".

"Cuanto más partidario seas vos del Estado presente, más tenés que amar al sector privado porque es quien paga los impuestos para que haya Estado presente. No entiendo el ninguneo a la actividad privada", reiteró. Y agregó: "El Estado son impuestos, no el sexo de los ángeles. Está en juego el sector privado que es el que te va a permitir la recuperación después".

En otro tramo de la entrevista con LN+, subrayó: "No son antitéticos ni enemigos salud y economía como él lo planteó. Es un falso dilema". Entonces, recordó que el Presidente dijo que no lo "corran" con la economía, y fue más allá: "Si él no le da bola a la economía, la economía lo va a correr a él, en el sentido de generarle problemas".



Para Espert sí es cierto que estas áreas "están en conflicto", pero indicó que uno debe "resolver ese conflicto y no dejar a un lado la economía". "La pandemia y la cuarentena, esta última decidida por el Gobierno, están provocando una caída dramática de la actividad económica".



El economista sostuvo que, tras la crisis dada por el coronavirus, "el mundo va a necesitar un plan Marshall" y "la Argentina no va a ser la excepción en cuanto a esta necesidad". Y profundizó: "El FMI está diciendo que tienen los brazos abiertos para prestarle al mundo y sacarlo de la situación en la que está".



Según señaló, el aislamiento que plantea Fernández es "muy cerrado" mientras que el de Estados Unidos está en las antípodas. En ese sentido remarcó que, "independientemente de lo cerrada que uno haga la cuarentena, hay unos hechos que son comunes a todos los países: primero, los problemas sanitarios, los infectados y muertos; y, en materia económica, no hay país que se vaya a escapar".



Para él, todos caerán en recesión, pérdidas de puestos de trabajo y el quiebre de empresas.

"A la Argentina la agarra muy mal esta pandemia", lanzó Espert. Tal como sostuvo, "el agravante" de la Argentina es que debe lidiar "con altos niveles de pobreza y con dos años de recesión fruto de dos crisis económicas severas como fueron la de marzo de 2018 y la de agosto de 2019".



El economista añadió que nadie sabe cómo salir de esta situación. "Hoy el que te dice cómo salir de esto te está chamuyando", enfatizó, y añadió que lo que pueden hacer los profesionales es brindar caminos para "mitigar los daños colaterales" de la cuarentena y de la crisis dada por el Covid-19 y, así, evitar "caer" aún más bajo.