Las trabajadoras domésticas que cobren los $10.000 de la ANSES deben seguir cobrando el sueldo

El bono de $10.000 de la ANSES que a partir del martes 21 empezará a cobrar el Personal Doméstico no reemplaza el pago de los jornales o salarios

El bono de $10.000 de la ANSES que a partir del martes 21 empezará a cobrar el Personal Doméstico no reemplaza el pago de los jornales o salarios que deben pagar los empleadores de estos trabajadores.

Tampoco esa actividad quedó exceptuada de la cuarentena, salvo quienes deben cuidar a personas mayores pero que al mismo tiempo, por edad o tengan hijos menores, no puedan hacerlo.



En tanto, los empleadores de trabajadoras del hogar no están incluidos en el DNU 332/2020 que proporciona a los empleadores en general una ayuda económica mensual de hasta un salario mínimo vital y móvil por trabajador a cuenta del salario.



El abogado Matías Isequilla, laboralista y especialista en Casas Particulares, explicó a Clarín la situación jurídica-laboral del sector.



De acuerdo al DNU 260 y por la Resolución del Ministerio de Trabajo 207, durante la cuarentena todas las trabajadoras y trabajadores de casas particulares, estén registradas o trabajen informalmente, y sin importar cuántas horas por semana presten tareas, tienen derecho a no ir a trabajar y a cobrar su jornal o salario habitual completo.



Las únicas trabajadoras o trabajadores del hogar obligadas a prestar tareas durante la cuarentena son las cuidadoras o cuidadores no terapéuticas de personas enfermas o mayores de 60 años que estén solas y requieran asistencia o que, teniendo familiares o allegados, por alguna razón justificada no puedan ocuparse.

Sin embargo, si la cuidadora o el cuidador estuviera dentro del grupo de "personas de riesgo" (mayores de 60 años, embarazadas y/o que padecen enfermedades respiratorias, enfermedades cardíacas, inmunodeficiencias, diabetes, insuficiencia renal crónica en diálisis o con expectativas de ingresar a diálisis en los siguientes seis meses) tampoco tiene la obligación de trabajar con el cobro íntegro de sueldo.



A su vez, la resolución ministerial dispone que se considerará justificada y, por lo tanto, no dará lugar a la pérdida del salario, la inasistencia al empleo de la trabajadora o del trabajador doméstico que se encuentre a cargo de un niño, niña o adolescente mientras dure la suspensión de clases en las escuelas por Resolución 108/2020 del Ministerio de Educación de la Nación.



En cuanto al bono de $ 10.000 de la ANSES mediante el DNU 310/2020 se estableció en favor de todas las trabajadoras y trabajadores de casas particulares, ya sea que trabajen "en blanco" o "en negro" y sin importar la cantidad de horas semanales que presten tareas o que estén desocupadas, un subsidio a cargo de la ANSES por única vez de $10.000, pagadero a partir del 21 de abril, compatible con el cobro de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y no compensable con el cobro de los salarios.



Y también para las trabajadoras y trabajadores de casas particulares rige la prohibición por 60 días de despidos sin justa causa o por causas económicas, y de suspensiones por causas económicas dispuesto por el Poder Ejecutivo mediante DNU 329/2020. d) Programa de ayuda a empleadores.



A favor de los empleadores que tengan a las trabajadoras/es de casas particulares en blanco, podrán seguir deduciendo de Ganancias parte del gasto, en caso de que estén alcanzado por el impuesto.