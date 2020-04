Best Buy despedirá casi 51.000 empleados y reducirá los salarios de los ejecutivos

La mayor parte de empleados contratados a medio día serán despedidos mientras que un 82% de los contratados a tiempo completo seguirán

Best Buy, empresa especializada en la venta de productos electrónicos, anunció este miércoles que a raíz de la crisis económica desatada por el Covid-19 despedirá a cerca de 51.000 empleados a partir del próximo domingo, aunque les mantendrá el seguro sanitario sin costos durante al menos los próximos tres meses.



A través de un comunicado, la primera ejecutiva y presidenta de la compañía, Corie Barrie, hizo balance de la situación de la empresa durante la pandemia y explicó que han seguido pagando a todos sus empleados a pesar de que sus tiendas llevan cerradas desde el 22 de marzo, cuando pusieron en marcha la recogida en el exterior de los comercios para pedidos hechos por internet.



Sin embargo, a partir del domingo Best Buy suspenderá las entregas a domicilio así como la instalación y reparación de aparatos.



La mayor parte de empleados contratados a tiempo parcial serán despedidos mientras que un 82% de los contratados a tiempo completo seguirán percibiendo su salario.



La compañía detalló que pese al cierre físico, han seguido teniendo un importante número de ventas que les ha permitido retener alrededor del 70% de las ventas en comparación con el año pasado, gracias a la venta online, que se ha disparado más de 250%.



Barry también anunció que recortaría su sueldo a la mitad y que los ejecutivos bajo su mando se reducirán un 20% del salario base por lo menos hasta principios de septiembre.



También a la junta directiva se le pagará la mitad de sus honorarios durante el mismo período.



"La situación sigue siendo muy inestable y aún existe una gran incertidumbre, particularmente en lo que respecta a la duración de los cierres de tiendas y el retorno la confianza del consumidor a lo largo del tiempo. Estamos tomando las medidas necesarias para reanudar la prestación de servicios a domicilio a nuestros clientes en un futuro cercano, teniendo en cuenta que nuestra prioridad primordial en la seguridad de nuestros empleados y clientes", concluyó la presidenta de Best Buy.