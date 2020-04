Jorge Asís: "Para este gobierno, la economía ya es una causa perdida"

"La economía es una causa perdida para el gobierno de Alberto Fernández, cuya única esperanza reside en abrazarse a la causa del coronavirus", dijo el periodista, escritor y analista político Jorge Asís en declaraciones a Ámerica.

"Para este gobierno la economía es una causa perdida porque se marcha hacia la estanflacion, sin consumo, con recesión", dijo Asís, "y lo único que le queda al presidente es abrazarse a la causa del coronavirus".



En el gobierno, dijo Asís, "hay una idea de disolver el desastre propio en el desastre universal". "¿Qué te queda cuando la economía ya la das por perdida?", se pregunta Asís, quien cierra: "No hay nada que hacer con la economía y se marcha hacia el default. Argentina podría festejar el Cabildo abierto el 22 de mayo con un default".



El pago de la deuda es una misión imposible, según Asís. "No tienen idea de como hacer para tener plata, por eso le sacan a aquel que tiene", dijo refiriéndose al proyecto de ‘impuesto a la riqueza’ que insiste en aprobar el FDT con el objetivo de obtener fondos para enfrentar la pandemia.

Sin embargo, el analista dijo en la entrevista que "salvar vidas en desmedro de la economía es un error, porque no son cosas separadas y Alberto lo sabe, porque no es tonto". "Esa frase que conmueve a los que creen que es una gran cruzada y una gran definición estratégica y moral del presidente es casi un lugar común", agregó.



Asís critica que el gobierno esté abocado en el combate de COVID-19 sin un plan. "Tu proyecto estratégico no puede ser mandar militares tres veces por día a repartir comida, tenés que tener una idea", opinó. "Hoy la única estrategia es salvar vidas, cosa que me parece bastante loable, en medio de la crueldad de la muerte".

En lo que respecta al asunto del pago de la deuda que el ministro de Economía negocia con los acreedores, Asís dice desconocer cuál será la propuesta de este jueves "pero no creo que sea aceptada". Además, "con la intensidad que tiene Covid-19 hoy, el tema de la deuda está en segundo plano" y "el mundo va hacia una recesión atroz"