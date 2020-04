Gremio de comercio y empresarios analizan medida del Gobierno para pagar salarios de abril

Una de sus preocupaciones centrales es de cómo se podrá superar la caída de los ingresos de los comerciantes y cubrir los salarios de los empleados

Pablo Chacón, el secretario general de la Asociación Gremial de Empleados de Comercio (AGEC) de Córdoba, y empresarios mayoristas se reunieron a través de una videoconferencia en donde analizaron las propuestas que el Gobierno Nacional realizó para cubrir los salarios de abril ante la inactividad comercial por la cuarentena.



Una de las preocupaciones centrales es la de cómo se podrá superar la caída de los ingresos de los comerciantes y cubrir los salarios de los empleados.



"Estamos muy preocupados y reuniéndonos permanentemente", dijo el titular de AGEC.



Esto surge a partir de una de las últimas medidas del Gobierno mediante la cual se abonará el 50% de los salarios de abril con un tope de 33.750 pesos por trabajador.

Aunque aún no se dieron a conocer con detalles cuáles son las propuestas de la Nación, el sindicalista señaló que "hay que ver cómo se implementa". Y agregó: "hoy no sabemos mucho porque no sé saben los mecanismos entre ANSES y AFIP y de qué forma el dinero llegará a las cuentas de los trabajadores, por lo tanto no hay que apresurarse".



Seguramente "va a haber un cruce con Anses, las empresas se anotan y ponen el listado de personal y seguramente el Anses va a depositar a cada uno de los trabajadores", indicó.



Chacón expresó que "está en diálogo con todos los sectores", tanto oficiales como privados, para tratar de apresurar alguna respuesta lo más rápido posible.