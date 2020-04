Denuncias y amenazas de los supermercados por incumplimientos en los precios máximos

Los supermercados aseguran que rechazarán mercadería con aumentos de precios que superen los valores máximos establecidos por el Gobierno

La historia no es nueva. Se recrea cada vez que resurgen las tensiones cuando existe un congelamiento de precios. Lo destacable, ahora, es que esa pelea se está dirimiendo en plena cuarentena. En un momento muy especial de la dinámica social y económica de la Argentina.

Se trata de la clásica puja entre formadores de precios: de un lado, los fabricantes de alimentos y, del otro, las cadenas de supermercados.

Esa pelea suele intensificarse cuando los controles de precios oficiales muestran señales de fatiga. Es lo que sucede ahora. No porque ese congelamiento tenga demasiado tiempo de vigencia -de hecho, se impusieron con precios a principios de marzo último-, sino porque existen distorsiones en un momento donde, justamente, la única demanda de bienes que aumenta es la de alimentos.

En concreto, la cámara de Supermercados (CAS) y la Federación de Supermercados y Autoservicios (FASA) salieron a denunciar una "gran cantidad de violaciones" al congelamiento de precios impuesto por el Gobierno a través de la Resolución 100 de Comercio Interior.

Culpan a los proveedores de los supermercados por no cumplir con esos precios máximos. Y advierten que habrá aumentos en las góndolas, si el Gobierno no interviene para frenar esas remarcaciones por parte de las fábricas y del resto de la cadena comercial.

"Es comprensible que nuestros asociados no podrán cumplir con esta exigencia si los productores, fabricantes y distribuidores de los productos de venta al público no respetan lo enunciado anteriormente", aseguran los dueños de los supermercados en un documento rubricado en la noche del miércoles.

Por lo pronto, los comerciantes dijeron que no aceptarán cambios en las listas de precios. Ya sea que hayan aumentado o bien que se hayan modificado las condiciones de venta, por parte de los proveedores, que impliquen un incremento encubierto. "Hemos resuelto tomar una decisión: no aceptar listas de precios que no respeten lo establecido en la Resolución" (100, de congelamiento de precios), firmaron los supermercadistas.

Según trascendió, las mayores presiones ocurren sobre los precios de productos sensibles de la canasta básica alimentaria: farináceos (fideos, tapas de empanadas o tapas para tartas) y en los aceites.

os supermercadistas ya les advirtieron a los proveedores que "en caso de no proceder conforme a la normativa vigente, nos veremos obligados a notificar dicha conducta ante el órgano de control correspondiente y a dar a conocer la situación a nuestros clientes a través de los medios que consideremos aptos para ese fin".

Según pudo saber iProfesional, en las últimas horas ya hubo contactos entre las cadenas y funcionarios de Comercio para evaluar los próximos pasos. Es muy probable que desde esa dependencia oficial salgan citaciones para los principales fabricantes de los productos con aumentos. Justo cuando el Gobierno acaba de prorrogar, por un mes, hasta mediados de mayo, la lista de precios máximos.