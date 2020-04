Cuáles son las alternativas que analizan los empresarios para el regreso de los shows "en vivo"

El negocio del espectáculo es uno de los más golpeados por culpa de la pandemia y la cuarentena. El sector, del que dependen 90 mil personas, está en jaque

El negocio de los espectáculos se encuentra entre los más golpeados por culpa de la pandemia y la cuarentena. El cierre de los cines, teatros y la suspensión de los shows masivos pone en jaque al sector, del que dependen unas 90 mil personas.

La Organización Mundial de la Salud no les da ninguna certeza a esas personas. En una entrevista concedida a The New York Times, el asesor principal de la OMS, doctor Ezekiel Emanuel, acaba de pronosticar que "la vuelta a la normalidad" recién será para la primavera de 2021 (en el hemisferio Sur). Es decir, debería transcurrir todavía un año y medio más para ese momento, hoy inimaginable.

"Cuando la gente dice que van a reprogramar reuniones grandes -conferencias, conciertos, eventos deportivos- para octubre de 2020, no tengo ni idea de por qué creen que esa es una posibilidad plausible. Creo que estas cosas serán las últimas en volver", aseguró el médico de la OMS.

Y, tajante, concluyó: "Siendo realistas, estamos hablando de otoño de 2021 (del hemisferio norte) como lo más pronto".

Te puede interesar Procrear 2020: cómo me inscribo de manera virtual

A nivel local, un grupo de empresarios del rubro shows en vivo ya tienen en mente algunas variantes para salir adelante.

Marcelo Fígoli -titular de la productora Fénix- reveló en una entrevista con el programa El Exprimidor, de Ari Paluch, (AM 550 Radio Colonia), que están buscando alguna alternativa para el segundo semestre de este año.

Fígoli contó que esa alternativa podría ser la transmisión de shows en vivo -desde un teatro, por ejemplo, pero sin público- que llegue a la gente vía streaming o a través de un "pay per view".

Barajó, incluso, de cuánto podría ser el precio para "asistir" a uno de esos shows de primera línea que se transmitirían vía streaming través de alguna plataforma: alrededor de cuatro dólares.

Te puede interesar Cómo solicitar el crédito a tasa cero para monotributistas y autónomos

"Es muy difícil que volvamos este año. Los shows y los eventos masivos no volverán hasta que haya una cura a la enfermedad", dijo el empresario.

Por lo pronto, una salida viable para el negocio le permitiría trabajar a tanta gente que depende de este mercado: desde músicos, actores, técnicos, "plomos", que arman los escenarios, editores, sonidistas.

"El Gobierno está receptivo a encontrar soluciones", asegura Fígoli.

Otro empresario del rubro, Daniel Grinbank, tuvo el mismo diagnóstico: "Los eventos masivos fueron los primeros en irse (con la aparición de la pandemia) y serán los últimos en regresar", manifestó.

En el mientras tanto, los empresarios del sector agudizan la imaginación para encontrar soluciones parciales para el negocio del entretenimiento, uno de los más dinámicos de la economía, hasta que explotó el coronavirus.