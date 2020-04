Seguro del auto durante la cuarentena: cómo obtener un descuento de hasta el 50%

Con vehículos estacionados en el garaje por el aislamiento, los propietarios comenzaron a reclamar descuentos y bonificaciones a las empresas de seguros

En el contexto de la cuarententa, algunas compañías aseguradoras fueron otorgando descuentos a sus clientes, los que podían llegar hasta el 50%.



Con un país parado y con la gran mayoría de los autos en sus garajes, los accidentes y los robos se redujeron muchísimo, de manera que los propietarios de vehículos comenzaron a reclamar descuentos y bonificaciones a las empresas de seguros.



Se trata de un sector que no fue perjudicado por la crisis económica generada por el coronavirus. Es más, ganaron dinero, debido a que cobraron las cuotas como siempre, en medio de una fuerte caída en la tasa de siniestros.

Durante cuarentena, la cantidad de accidente cayó un 33% en la Ciudad de Buenos Aires, y los siniestros con fallecidos disminuyeron un 89%.



Si bien no existe una resolución de la Superintendencia de Seguros de la Nación, para no perder clientes, algunas empresas comenzaron a ofrecer descuentos, como fue el caso de Allianz, que dispuso bonificar el valor de la prima de responsabilidad civil, u Orbis, que dio un descuento del 20%.

La mayoría bonifica hasta el 30%, si bien hay casos se puede llegar hasta un 50%, sobre todo para quienes puedan acreditar que son personal médico.

Si se quiere obtener un descuento, hay que tener en cuenta lo siguiente:

En primer lugar, consultar si tienen alguna bonificación por la cuarentena y, de tenerla, que le expliquen bien de qué se trata.

Aunque se sepa que hay un descuento, siempre hay que llamar a la empresa y ver si hicieron el descuento de forma automática porque muchas no lo hacen.



Hay que tener en cuenta que no están obligadas por la Superintendencia de Seguros de la Nación a aplicar los descuentos.



Si se cuenta con un garaje y no se utiliza el vehículo, se puede solicitar el cambio de póliza por un "seguro de garaje", que cubre daños del vehículo pero no responsabilidad civil, por lo que el vehículo está asegurado pero no puede utilizarse. Cuando se vuelva a utilizar el auto en la calle, hay que llamar para gestionarlo nuevamente.