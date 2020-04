El gremio de comercio acordó suspensiones con reducción salarial en grandes empresas

Pagarán entre el 80 y el 90% del salario por hasta tres meses y el resto lo aportaría el Gobierno. Lo firmaron Falabella, los Call Centers y otras cadenas

El gremio de empleados de comercio acordó este jueves suspensiones en cadenas de retail, ropa, eletrodomésticos y call centers. Los entendimientos contemplan el pago de entre el 80% y el 100% de la remuneración neta, dependiendo el caso, y fueron alcanzados con el fin de mantener el empleo, según informó la entidad sindical.



Los convenios fueron suscriptos con Falabella, CMR Falabella, Electrónica Megatone (Musimundo), Gerenciar, Bazar Avenida, Consumo, Tinsa, Total Support, Conmega y Vesubio (Lacoste). También se firmó uno con la cámara de contactos para terceros, que nuclea a los call centers de casi todo el país.

Los compromisos siguieron el esquema dispuesto por el Gobierno a través del artículo 223 bis de la Ley de Contrato de Trabajo, un mecanismo que permite la negociación de suspensiones con rebaja de los salarios y la reducción de contribuciones patronales.



"Les informamos que se han firmado varios acuerdos que se enmarcan en el contexto del artículo 223 bis con el fin de mantener las fuentes de trabajo, sin suspensiones y sin despido", informó un comunicado que lleva la firma del titular del gremio, Armando Cavalieri.

El Ejecutivo habilitó esa modalidad para impedir los despidos y suspensiones unilaterales a partir de los casos conocidos en el grupo Techint, la electrónica Mirgor y la aerolínea LAN, en donde se tomaron medidas sin el aval de los gremios.

En ese marco, el líder mercantil acordó licenciamientos por el 80% del salario neto en Falabella. La empresa notificó a los empleados en los últimos días que serán suspendidos hasta nuevo aviso.



Desde el sindicato señalaron que el resto del salario podría ser cubierto el programa oficial de asistencia a las empresas (ATP). Aquellas que cumplan con los requisitos recibirán un salario complementario por trabajador registrado, equivalente al 50% del neto de febrero con un piso de $16.875 y un tope de $33.750.

Los Call Center, por otra parte, pagarán el 90% del sueldo de bolsillo por tres meses en todo el país, con excepción de la provincia de Córdoba en donde rige el convenio del sindicato ATTAC. Mientras que Musimundo y Lacoste abonarán el sueldo neto de abril al 100%.



Cavalieri sigue discutiendo mientras tanto un convenio marco para pactar licenciamentos con la Cámara de Comercio (CAC) y la Cámara de la Mediana Empresa (CAME) en una actividad con más de 1,2 millones de empleados.



Dichas conversaciones quedaron virtualmente suspendidas con el lanzamiento del ATP. Las empresas tenían plazo hasta hoy para anotarse en el plan de subsidios financiado con fondos de la ANSES. Hasta anoche habían ingresado más de 180.000 firmas con dos millones de empleados de un total de 426.000 solicitudes en un primer llamado.



Ahora, el gremio busca mejorar la propuesta de manera de que el impacto sobre los salarios sea el menor posible. "Se está replanteando, lo que no se quiere es firmar acuerdos con la plata del Estado y que las empresas no aporten nada", dijeron desde el entorno de Cavalieri.