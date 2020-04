La mayoría de las empresas no cargó los datos para que el Estado pague parte de los salarios

Hay unas 180 mil empresas registradas en el programa del Gobierno. Todavía faltan ingresar los CBU de más de 1.200.000 de empleados

La mayoría de las empresas registradas en el Programa de Emergencia de Asistencia al Trabajo (ATP) aún no cargó la información necesaria para que el Estado deposite hasta el 50% de los salarios de mayo, según informó la AFIP.

Hasta el momento, las empresas solo informaron la CBU de 1 de cada 3 trabajadores.



Por un lado, esto pone en alerta al Estado por la situación del trabajo informal en la Argentina. Por otra parte, según indicaron desde el organismo, si las empresas no cargan los datos tendrán que pagar integralmente los salarios.



El pasado 19 de abril, en medio de los efectos económicos por la parálisis del país en cuarentena, el Gobierno había anunciado por decreto que se iba a hacer cargo de una parte del salario de los trabajadores en relación de dependencia de empresas en crisis. Para un primera etapa se tomaron las empresas de menos de 800 trabajadores.



De acuerdo al registro de las empresas registradas en el ATP, el Estado se hará cargo del pago de hasta el 50% del salario de más de 1.600.000 trabajadores que se desempeñan en 180.000 empresas.



"Sin embargo la mayoría de los empresarios todavía no cargó la información necesaria para que el Estado deposite los fondos en las cuentas de los trabajadores para hacer frente a los salarios que se pagan en mayo", sostuvieron desde el organismo más de una semana después de lanzada la iniciativa.



En la AFIP informaron que hace cinco días se notificó a las empresas beneficiadas la confirmación de ingreso al Programa, y que a pesar de esto todavía faltan cargar los datos de más de 1.200.000 trabajadores.



"Confiamos en que las empresas carguen los datos necesarios para acceder a los beneficios lo antes posible. Esto es imprescindible para que el Estado se haga cargo del pago de hasta el 50% los salarios de los trabajadores de esas empresas. Si eso no sucede las empresas tendrán que pagar integralmente los salarios de sus empleadores", dijo una fuente a Télam.



Según los datos oficiales, a través del salario complementario el Estado pagará hasta $33.750 del salario de cada trabajador del sector privado que haya sido beneficiado por este programa.



Todos los empleadores registrados en el ATP deben informar la CBU de sus trabajadores en la página web de la AFIP en el Servicio Simplificación Registral. Esta información es necesaria para garantizar que los trabajadores accedan a los beneficios otorgados a cada empresa.

A través de la flamante norma publicada este domingo en el Boletín Oficial, se informa que se procedió a la reevaluación de sectores que no fueron incorporados en actas anteriores, y respecto de las cuales puedan advertirse caídas significativas en los niveles de actividad o afectación general de la misma conforme diversos indicadores de su facturación en el periodo de la emergencia (mediana, cuartiles y promedios ponderados), a fin de ser beneficiarios del Programa, previo cumplimiento de los correspondientes requisitos.

A continuación, el listado de actividades que se incluyen:





Asimismo, la norma establece que "resulta necesario extender el diferimiento de análisis en relación con ciertas actividades vinculadas a los sectores de transporte, salud, seguros y educación".



Por otra parte, se recomienda adecuar el análisis de cumplimiento de los requisitos para acceder a los beneficios del Programa ATP para el caso de las actividades cuyas particularidades impidan verificar el salario de febrero (receso de verano), tomado como punto de partida a tal efecto. Se estima necesario que el Ministerio de Trabajo elabore un informe sobre el particular para la consideración del Comité".