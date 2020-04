Denuncian que la empresa fabricante del alfajor Grandote debe seis meses de sueldos

Son 65 familias que reclaman la reactivación de la planta de La Matanza, y denuncian que fueron engañados con cheques falsos para trabajar gratis

La alimenticia La Nirva, de Lomas del Mirador, creadora del famoso alfajor Grandote, adeuda seis meses de sueldos.

Su plantel es de 65 trabajadores, y el 80% son mujeres. A través de las redes sociales los empleados organizados aseguran que no cobran hace seis meses y que fueron estafados por la empresa con cheques falsos.

También remarcan que pese a las protestas organizadas, no han recibido respuesta alguna a sus reclamos tanto desde el Gobierno como desde la compañía.

La empresa está en problemas desde que la adquirió el grupo Blend (dueños de My urban food, Amaratotto y servicios de comidas en transporte aéreo, terrestre y marítimo) en 2017. Al año siguiente frenaron su producción, que reabrió en noviembre pasado.



En una carta difundida en redes sociales, las operarias señalaron: "Somos 65 familias que desde hace más de seis meses no cobramos. Estamos pasando la cuarentena sin dinero. Incluso antes de que se decrete la cuarentena obligatoria, un representante legal de La Nirva se comprometió ante el Ministerio de Trabajo a entregarnos a cada trabajador la suma de $10 mil pesos a cada uno y $25 mil la semana siguiente, pero esto no pasó".



"Incluso fuimos estafados con cheques de 90 a 60 días y ninguno se hace cargo de que la cuenta estaba sin fondos. Los trabajadores fuimos a trabajar gratis siendo engañados. Incluso no podemos exigir nada al Estado porque en ANSES aparece que nos pagan arriba de $80.000 pesos. ¿Es una cargada? Figuran aportes inexistentes".

"Ni siquiera nos atienden en la obra social. La mayoría somos mujeres y el único sostén de nuestros hogares. Algunas de nuestras compañeras tienen enfermedades crónicas o graves como cáncer. Nos viven mintiendo que nos va a depositar dinero y los días pasan y nada cambia", relataron los trabajadores.

También insisten en que el Sindicato de Pasteleros, en el cual se ven encuadrados, no ha reclamado ni tomado medidas al respecto, y suman reclamos también al gobernador Axel Kicillof y a la vicegoberadora, Verónica Magario, que es de La Matanza, donde se encuentra ubicada la fábrica de La Nirva.

"Queremos trabajar. La empresa puede reactivar porque es esencial, produce alimentos. Los alfajores Grandote siempre fueron para las escuelas y hoy es muy necesario para miles de niños, niñas y familias", sentencian.