El Central inhabilitará para comprar dólares a quienes tomen crédito a tasa cero

El BCRA ha notificado a los Bancos que deberán informarle el detalle de los monotributistas y autónomos que tomen los Créditos a Tasa Cero

A través de la Comunicación B 12000, el BCRA ha notificado a los Bancos que deberán informarle el detalle de los monotributistas y autónomos que tomen los Créditos a Tasa Cero a los efectos de inhabilitarlos para operar en cambios por 18 meses.



Esa inhabilitación será por 18 meses, o hasta que el Banco informe la cancelación total del crédito.



Es decir, los monotributistas y autónomos que tomen los créditos en mayo de 2020, no podrán comprar dólares en el mercado de cambios hasta noviembre de 2021 o hasta que precancelen el crédito, lo que suceda antes.



Esta medida es razonable porque el Gobierno está subsidiando el costo de los créditos para quienes realmente los necesitan ante la baja de su actividad.



No es el objetivo buscado que alguien tome estos préstamos para comprar dólares. Por otro lado, si en el futuro se recupera y puede comprar dólares, lo que primero debería hacer es cancelar el préstamo.

Una cuestión que debería contemplarse es que la limitación para operar en cambios debería ser para comprar dólares y no para vender dólares. Aunque con las diferencias de brechas, muchos monotributistas y autónomos podrían elegir ir al mercado no oficial e ilegal.



Por otro lado, debemos recordar que otra de las condiciones para los tomadores de los créditos es que no compren moneda extranjera en forma indirecta como las operaciones de Dólar MEP y contado con liquidación.



Habrá que esperar a ver si la Comisión Nacional de Valores dicta alguna medida vinculada a esa operatoria.



Finalmente, a través de la Comunicación B 12000, el BCRA dispone que comenzará a recibir la información de los créditos otorgados a partir del 4 de mayo.



Sin embargo, habrá que esperar a la Reglamentación de la AFIP para que los monotributistas y autónomos puedan acceder a la solicitud de los Créditos a Tasa Cero.





Sebastián M. Domínguez

Socio de SDC Asesores Tributarios