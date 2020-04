Según las empresas: ¿cómo impactará el coronavirus en ganancias y salarios?

Las organizaciones tienen sus perspectivas para el resto del año, las cuales se vieron alteradas por el impacto de la pandemia y no son nada alentadoras

La consultora Korn Ferry lanzó la encuesta 'pulso' para recopilar una perspectiva en tiempo real sobre el impacto de la pandemia COVID 19, con un enfoque en los desafíos de la compensación.

De acuerdo a los resultados, en la Argentina, la mayoría de las empresas considera que la compensación y beneficios se verán afectados para todos los grupos de empleados. Así, el 44% de las organizaciones considera que tendrán un impacto negativo por la pandemia, 5% lo considera neutral o positivo, mientras que el 31% lo desconoce.

Te puede interesar Se dispara el precio de los huevos: por qué no se puede frenar

En lo que se refiere a la perspectiva de mercado durante 2020, el 51% de las organizaciones esperan que su ingreso anual disminuya por abajo de 15%, lo cual es percibido como un impacto de moderado a grave. El 31% de las organizaciones aún no tienen una visión del impacto a su negocio. Y el 5% de las organizaciones esperan un impacto neutral o positivo a su negocio.



En cuanto a compensaciones y beneficios, la mayoría de los encuestados cree que cualquier ajuste a programas de compensaciones incluirá a empleados a lo largo de la organización, una apreciación muy similar a los resultados encontrados en América del Sur.



Además, el 45% ha hecho o están considerando un aplazamiento de los aumentos por desempeño, en tanto que el 24% de los participantes ha realizado, o está considerando recortes salariales Por otra parte, el 3 8 % ha congelado, o está considerando congelar aumentos salariales.



En lo que respecta a bonos e incentivos, más de un tercio de los participantes en la encuesta está considerando o ya ha tomado acciones para ajustar tanto incentivos a corto plazo como incentivos de ventas. Otro tercio está considerando o ya tienen ajustes para los incentivos a largo plazo (resultados también muy similares a los de Sudamérica).



Con respecto a la gestión de licencias con pago, la alternativa ha sido considerada por 20% de las organizaciones, mientras 18% ya ha puesto en marcha esta medida, el 12% está considerando licencias voluntarias (sin pago), mientras que el 1% de las organizaciones ya las han implementado. Las licencias involuntarias (sin pago) se han considerado por 10% de las organizaciones, mientras que solo 2% ha tomado esta acción.



En cuanto a los cambios en las formas de trabajo actuales, aunque algunas compañías ya habían adoptado el hábito de hacer trabajo remoto antes de la cuarentena, está claro que la pandemia trajo una aceleración de esta práctica: el 84% de las organizaciones han implementado medidas para trabajar desde casa y construir sistemas de soporte.



Al indagar sobre contrataciones, el 53% de las organizaciones ya las han detenido y un 31% adicional lo está considerando (en Sudamérica el 58% de los encuestados ya tiene congeladas las contrataciones).



Las organizaciones además están considerando realizar alguno de los siguientes ajustes ante el impacto de la pandemia: 64% ha implementado o están considerando acciones para reducir costos no relacionadas al personal; el 36% ha implementado o está considerando la reducción del pago de horas extra; en tanto que el 80% asegura no estar considerando despidos permanentes.

Adaptación de la fuerza laboral

Te puede interesar Vanoli no garantiza un bono para jubilados en mayo pero aseguró que se analizan "otros instrumentos"

El estudio de Korn Ferry relevó que las principales cuatro adaptaciones que han sido o van a ser ejecutadas por las empresas al retomar el ritmo habitual son:

Trabajar desde casa

Distanciamiento social

Incremento en medidas de seguridad

Mayor tecnología.

Te puede interesar Seguro del auto durante la cuarentena: cómo obtener un descuento de hasta el 50%

La proporción de "business as usual" es más elevada que en los países globalmente encuestados.



El tema de teletrabajo trae nuevos desafíos para el área de recursos humanos y de igual manera para la gerencia en general. Ya sea trabajando desde casa o desde su ubicación usual, los departamentos de RRHH están enfrentando retos muy similares: comunicación, compromiso, prever las necesidades de la fuerza laboral, medir la eficiencia de los trabajadores remoto, surgen como los principales desafíos en el nuevo paradigma.

No todos los sectores de las industrias son impactados por igual

Según el relevamiento de Korn Ferry, transporte, retail, hotelería, organizaciones sin fines de lucro y de servicios esperan o ya experimentan impacto negativo en su operación.

Bancos, salud, tecnología, bienes de consumo, servicios públicos y organizaciones del sector público, en cambio, esperan un impacto menos grave.

"Estos hallazgos proporcionan un indicio general del impacto inicial que el COVID-19 ha tenido en compañías a nivel global, sin embargo, es importante señalar que en aún estamos en una etapa temprana de esta pandemia y que estos resultados indudablemente van a cambiar en las siguientes semanas. Korn Ferry actualizará los hallazgos de esta encuesta periódicamente para reflejarlos a medida que la situación vaya evolucionando", concluye Martín Jiménez Obarrio, Country Leader Korn Ferry Digital.