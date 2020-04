Cepo al dólar "contado con liqui": el Banco Central limita las compras de divisas a empresas

La decisión fue adoptada para controlar el aumento de la cotización de dólares bursátiles que llegaron a tocar los $118 por unidad esta semana

El Banco Central (BCRA) definió hoy que las empresas que accedan a líneas de créditos con tasa subsidiadas y las que realicen operaciones de compra venta de títulos valores con liquidación en moneda extranjera tendrán que pedir "conformidad previa" a la autoridad monetaria si quieren comprar moneda extranjera en el Mercado Único Libre de Cambios (MULC).



La decisión fue adoptada el la reunión de Directorio de este jueves, y forma parte de la serie de medidas tomadas por el Central y la Comisión Nacional de Valores (CNV) para controlar el aumento de la cotización de dólares bursátiles -Contado Con Liquidación (CCL) y Dólar MEP- que llegaron a tocar los $118 por dólar esta semana.



"Las Mipymes beneficiadas con las líneas de créditos promocionales dispuestas en el marco de la emergencia sanitaria por el Covid-19 podrán acceder a divisas para la destinarlas a nuevas importaciones de bienes o insumos requeridos en su proceso productivo, pero no podrán cancelar deuda vencida al 19 de marzo de 2020 sin contar con la conformidad previa del Banco Central", informó hoy la autoridad monetaria en un comunicado.



A su vez, aclaró que en la medida que tengan vigente esas líneas de crédito, las empresas "tendrán también limitado el acceso a operaciones de venta de títulos valores con liquidación en moneda extranjera o transferirlos a entidades depositarias del exterior".



La disposición del Banco Central establece también que "para acceder al mercado para la adquisición de divisas las empresas tendrán que presentar una declaración jurada de que ese día y en los 30 días corridos anteriores no ha efectuado ventas de títulos valores con liquidación en moneda extranjera o transferencias de los mismos a entidades depositarias del exterior", informó la entidad que conduce Miguel Pesce.



Y agregó: "También se deberán comprometer a no realizar esas operaciones a partir del momento en que requiere el acceso y por los 30 días corridos subsiguiente".



El mismo requerimiento se aplicará a las empresas que necesiten acceder al mercado de cambios para cancelar deudas con el exterior pendientes al 19 de marzo de este año, aún si el pago no tuviera una fecha de vencimiento o cuyo vencimiento hubiese operado con anterioridad.



Esto no correrá para las entidades que cuenten con declaración jurada del cliente en la que deje constancia que "no tiene pendientes financiaciones en pesos previstas en la Comunicación "A" 6937 y complementarias ni las solicitará en los 30 días corridos siguientes".



"Para aquellos que mantengan pendientes de cancelación financiaciones en pesos previstas en la Comunicación "A" 6937 y complementarias no podrán, hasta su total cancelación, vender títulos valores con liquidación en moneda extranjera o transferirlos a entidades depositarias del exterior", informó el BCRA.



Por último, las entidades deberán requerir a sus clientes la presentación de una declaración jurada en la que conste que en el día en que solicita el acceso al mercado y en los 30 días corridos anteriores no ha efectuado ventas de títulos valores con liquidación en moneda extranjera o transferencias de los mismos a entidades depositarias del exterior.

El "contado con liqui" se disparó en abril

El contado con liquidación retomó este jueves la tendencia alcista y acumuló en abril una suba superior al 30 por ciento, mientras el dólar blue escaló más de 41%.

Durante la semana, el contado con liquidación mostró una suba por encima de los $5 dado que este jueves, previo al feriado, se ubicó en $114,65.

Te puede interesar Se dispara el precio de los huevos: por qué no se puede frenar

A su vez, a lo largo de abril, registró un ajuste al alza mayor a $28 tras finalizar marzo a $86,25.

Por la mañana, el tipo de cambio en la operatoria mediante la cual se puede fugar divisas de manera legal, había llegado a cotizar en torno a los $111, pero con el correr de las horas, tomó impulso para finalizar con un avance de $3,15 respecto del miércoles.

El dólar bolsa, por su parte, operó a $111,99, con lo que sumó alrededor de $2 frente al día anterior.

El blue, en tanto, experimentó un leve retroceso y fue ofrecido a $118 en un circuito financiero informal con poca actividad ante el aislamiento.

Durante el mes, registró un ajuste al alza acumulado equivalente a $34,5 o de 41,3%.

Te puede interesar Jubilación de las amas de casa: los requisitos para jubilarse sin aportes

El dólar mayorista mostró un aumento de nueve centavos y se ubicó en $66,84, por lo que la brecha con el contado con liquidación se posicionó en 71,5 por ciento.

En el mes, el billete en el sector en el que operan bancos y empresas acumuló un incremento de 3,68% y en la semana trepó 41 centavos.

El volumen negociado en el segmento de contado creció y llegó este jueves a US$ 265,753 millones.

Operadores de la city destacaron que se hubo presencia oficial en el mercado de futuros para contener la escalada de la moneda norteamericana.

En la plaza cambiaria se mantuvo limitada la oferta por parte del sector privado, por lo cual la autoridad monetaria concretó ventas para hacer frente a la demanda.

Te puede interesar Seguro del auto durante la cuarentena: cómo obtener un descuento de hasta el 50%

Así, el dólar volvió subir, aunque de manera moderada con relación a lo sucedido en otros países de la región.

En lo que va del año, la devaluación del peso frente al mayorista es de 11,6%.

La fuerte presión sobre los tipos de cambio libres en medio de la incertidumbre por el impacto económico del coronavirus y la inquietud respecto de la resolución de la deuda llevaron a que el Gobierno pusiera en marcha una batería de medidas para intentar contener la disparada.

La Comisión Nacional de Valores (CNV) dispuso que los Fondos Comunes de Inversión deberán destinar al menos 75 por ciento de su patrimonio en instrumentos financieros y valores negociables emitidos en la Argentina exclusivamente en moneda nacional. .

La iniciativa complementa a la disposición del 21 de abril, que estableció límites a la tenencia de depósitos en moneda extranjera en cartera de los FCI Abiertos, en línea y coordinación con otras medidas dispuestas por el Banco Central.

La UIF advirtió sobre investigaciones por lavado de dinero y sostuvo que "observa activamente el aumento de las magnitudes en las operatorias de Contado con Liquidación y Dólar MEP generado durante las últimas semanas".