Los inversores no podían creerlo: los insólitos tuits de Elon Musk que hundieron acciones de Tesla

El viernes, las acciones de Tesla llegaron a desplomarse hasta un 10% en la bolsa luego de que se fundador, Elon Musk, posteara diversos mensajes en su cuenta de Twitter que dejaron atónitos a sus inversores.

En uno de ellos, Musk escribió: "El precio de las acciones de Tesla es demasiado alto en mi opinión".



Las acciones de Tesla, que cotizaban a 760 dólares aproximadamente, cayeron a menos de 700 dólares tras la publicación de Musk. Minutos después tuvieron una leve subida para luego, al mediodía, moderar el descenso hasta un 8%.

Tesla stock price is too high imo

La publicación formaba parte de una serie de tuits que comenzó con un anuncio sobre sus propiedades. "Estoy vendiendo casi todas mis posesiones físicas. No seré dueño de ninguna casa", escribió.

I am selling almost all physical possessions. Will own no house.