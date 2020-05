Coronavirus: hasta cuándo no se podrán hacer viajes al exterior

Damián Águila, asesor del Comité de Emergencia de la Municipalidad de Rosario, dijo que la situación estará atada a la salida de una "vacuna efectiva"

Uno de los infectólogos que integra el Comité de Emergencia de la Municipalidad de Rosario afirmó que "como mínimo" no se podrán realizar viajes al exterior "por uno o dos años".



Puntualmente, Damián Águila, infectólogo y asesor del Comité de Emergencia del municipio, expresó que "en el corto plazo" no se van a poder hacer viajes a otros países.



"Corto plazo es uno o dos años como mínimo. Tiene que salir una vacuna, tenemos que estar inmunizados. Pensá que vas a ir a un país, vas a quedar en cuarentena, volvés y vas a seguir acá la cuarentena", explicó en declaraciones radiales.



"Además, el avión es el lugar propicio para infectarte. Veo muy difícil los viajes, es extremadamente difícil, salvo que salga una vacuna efectiva", añadió.



El infectólogo además remarcó la importancia para quienes regresan del exterior de "hacer consultas" ante cualquier "mínimo síntoma". "Hay que extremar el alerta con estas personas. Hay que hisoparlos ante el mínimo síntoma", sostuvo.



"Todo el mundo se encerró. Pocas actividades siguieron activas al 100%, como los médicos. Lo que se vio en un hospital se pudo ver en una fábrica o en un negocio si hubiesen seguido trabajando en forma masiva. Hubo mucha transmisión horizontal. Eso tuvo que ver con que al principio no se tomó la debida distancia", concluyó el profesional.