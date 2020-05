Los tres grupos de acreedores de la deuda volvieron a rechazar la oferta de canje de Guzmán

Publicaron un comunicado este lunes reiterando que el país quiere anotarle pérdidas desproporcionadas a los bonistas. Dicen que están dispuestos a negociar

El Grupo Ad Hoc de Tenedores de Bonos, el Comité de Acreedores de Argentina y el Grupo Ad Hoc de Tenedores de Bonos de Argentina (o sea los tres grupos de bonistas que están negociando con el Gobierno) representan colectivamente un amplio y diverso espectro de tenedores de bonos soberanos de Argentina se manifestaron a pocos días de que termine en plazo para aceptar la oferta oficial.

"Cada grupo ya ha rechazado públicamente los términos propuestos por Argentina para la reestructuración de su deuda externa. Cada uno de los tres grupos de tenedores de bonos y las instituciones que representan, junto con varios otros inversores, desean reiterar y dejar en claro que no pueden respaldar la oferta de canje

recientemente anunciada por la República, y no entregarán sus bonos en dicha oferta, porque, entre otras razones, los términos requieren que los tenedores de bonos argentinos sufran pérdidas desproporcionadas que no son justificadas ni necesarias", dicen en un comunicado conjunto publicado este lunes. "Sin embargo, cada uno de los tres grupos de tenedores de bonos está preparados para discutir constructivamente con Argentina cuando su gobierno esté listo para hacerlo, con el objetivo común de encontrar una solución viable a los desafíos financieros actuales de la República", agregan.

Además, el Grupo Ad Hoc de Titulares de Bonos de Canje de Argentina anunció que hoy organizará un webcast para inversores que estén considerando participar en la oferta de canje recientemente anunciada por Argentina. Será a las 14 hora de Argentina.

"El objetivo del webcast es garantizar que los tenedores de bonos conozcan los hechos relevantes antes de decidir si participan o no en la oferta de canje", informaron mediante un conunicado de prensa.

Con el fin de ayudar a los tenedores de bonos en su proceso de toma de decisiones, el webcast tratará los siguientes temas: la economía de la oferta argentina;

asuntos legales que los tenedores de bonos tienen que considerar al evaluar si deben o no consentir; y por qué el Grupo de Titulares de Bonos de Canje cree que los tenedores de bonos deberían rechazar la oferta actual.

En una entrevista con Clarín, el Ministro de Economía Martín Guzmán afirmó que no están conversando con los comités de bonistas sino que hablan "uno a uno" con los acreedores, a la vez que agregó que si no hay acuerdo esta semana "buscará continuar en un proceso de restauración de la sostenibilidad de la deuda". A su vez, Guzmán publicó un artículo en Financial Times reiterando que Argentina no puede presentar una mejor oferta pero se cree que el Presidente Alberto Fernández estaría dispuesto a prorrogar el período de negociación para evitar el default. En el mercado se preguntan si hay alternativa al default o la suerte ya está echada. Según un informe de Mercados para Todos, las paridades en niveles de 25% en el tramo externo ya dan su veredicto: Argentina parece encaminarse a un nuevo default. "No se percibe señal alguna por parte del gobierno en pos de mejorar una oferta muy pobre. Desde este lado del mostrador no entendemos cómo no se buscan alternativas para evitar una cesación de pagos que sólo traería mas dolor a una economía muy golpeada. No creemos que mejorando una oferta que así como fue diseñada devuelve poco y nada al inversor pueda ponerse en riesgo todo el andamiaje de sustentabilidad que pregona el ministro. La oferta así valuada se ubica en 35 dólares aproximadamente, frente a los 50 que pretenden los bonistas. En el medio quizás puedan acercarse posiciones, realizando algunos retoques mínimos. Silencio de radio por ahora", explican.

"Muy pocos días nos separan del 8 de mayo, fecha donde finaliza la oferta, sin embargo aún creemos que puede haber lugar para un intento de acercamiento. Si bien el prospecto nos da hasta las 17.00hs del 08-may como fecha límite, tanto antes como una vez finalizada, hay tiempo aún como para llegar a algún tipo de entendimientos con los acreedores. La fecha límite al default sigue siendo el 22, cuando se vence el período de gracia para el pago de 500 millones de dólares en concepto de renta de bonos Globales. Sea mediante un standstill agreement o algún incentivo para mejorar la oferta esperamos que la posición oficial abra alguna instancia como para evitar la cesación de pagos", explican.