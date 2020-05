Shoppings en alerta: el retiro de algunas marcas complica la situación en medio de la pandemia

A esto, se le suma que no están cobrando los alquileres y tienen una deuda de expensas que ronda el 90%. Cuál es la solución que buscan para esta situación

Los principales shoppings del país encendieron sus alarmas luego de que algunas de las grandes marcas decidieran retirar locales de los centros comerciales como consecuencia de la grave situación generada por la cuarentena obligatoria dictada debido a la pandemmia del coronavirus.

A esto, se le suma que no están cobrando los alquileres y tienen una deuda de expensas que ronda el 90%. En busca de una solución, presentarán un protocolo para que los locales puedan vender y el retiro sea "take away" por el estacionamiento.

En los últimos días se confirmó que la marca de indumentaria Complot cerró 10 locales que tenía en diferente shoppings del país. Ayer fue Burger King que anunció el cierre de su local en el Shopping Palmares Open Mall de Mendoza y Starbucks anunció su retirada de Palmares Open Mall y Plaza Mendoza.

"Desde que comenzó la cuarentena dejamos de cobrar alquileres y aspirábamos o aspiramos a cobrar las expensas, que es un rubro que los shoppings administran por orden y cuenta de los inquilinos e incluye sueldos de personal, mantenimiento, seguridad, facturas de luz y gas, pero la inmensa mayoría, más del 90% no las abona. Las pagamos con dinero propio", señalóMario Niremberg, gerente general de la Cámara de Shoppings Centers.

La retirada que comenzó con marcas nacionales y ahora sigue con internacionales los preocupa.

"Que muchas marcas no anuncien el retiro no quiere decir que puedan subsistir, algunas marcas no van a poder volver a abrir. Por eso pedimos líneas de crédito para que puedan pagar las expensas", reconoció Niremberg en declaraciones a BAE Negocios.

Además, dijo que los shoppings venían "de casi tres años de bajas en la ventas por la fuerte caída del consumo en general".

"En diciembre las ventas comenzaron a recuperarse, no era un jolgorio pero se notó una mejora. Lo mismo ocurrió en enero y febrero y nos daba un panorama muy alentador. Pero llegó el coronavirus y termino siendo el desastre al que estamos asistiendo", añadió.

Si bien hay provincias que tienen pocos casos, falta mucho para volver a ver a todos los shoppings abiertos.

"El primer shopping que abrió en el país fue el Shopping del Centenario de Corrientes. En breve, esperamos que abran en provincias como Jujuy, Salta, San Luis y San Juan. Hay muy buena predisposición de los gobernantes para poder volver a impulsar la actividad económica. Acataremos las instrucciones que brinde el Gobierno", señaló Niremberg.