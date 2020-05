Prat Gay advirtió que un default siginificaría "un fracaso del que no supo negociar la deuda"

Prat Gay advirtió que un default siginificaría "un fracaso del que no supo negociar la deuda"

El ex funcionario macrista remarcó que uno de los mayores problemas de la Argentina es que "no tiene instituciones fuertes", "no es creíble

Tras sostener que la cuarentena impuesta por el Gobierno para hacer frente al coronavirus "destrozó la economía", el ex ministro de Hacienda Alfonso Prat Gay opinó sobre la negociación de la deuda y afirmó que "si no resuelven es porque no querían resolver".

"Si vamos a un default es un fracaso del que no supo negociar", advirtió el ex funcionario del Gobierno de Cambiemos.

En diálogo con la Nación +, el economista remarcó que uno de los mayores problemas de la Argentina es que "no tiene instituciones fuertes", "no es creíble" y el peso no es una moneda que permita ahorrar, sino que solo se utiliza para transacciones.

"La credibilidad se pierde rápido y cuesta mucho recuperarla porque es una mancha que cuesta remontar", reflexionó.

Además, cuestionó la política cambiaria del oficialismo al decir que "no está claro qué quiere hacer el Gobierno con el dólar". "Sería mucho más conveniente desdoblar el mercado cambiario", sugirió.

Sobre la posibilidad de ir a un default, Prat Gay evaluó: "Hasta el Gobierno actual reconoce que el monto de la deuda no es el problema. Una cosa es lo que dice para la tribuna y otra cosa es lo que dice cuando presenta la oferta". Y retrucó: "Ningún país se estrella por una deuda del 15% de su PBI".

Por otro lado, al comparar la renegociación de la deuda que debió hacer el macrismo con la que se está haciendo actualmente, señaló: "Nosotros no tuvimos que negociar con acreedores con un título público al día, sino con litigantes que tenían una sentencia firme en la corte de Nueva York. Es mucho más difícil ponerse de acuerdo con la carroña". Entonces, sostuvo: "Un default sería muy malo para la Argentina, pero peor para los acreedores".

Según Prat Gay la situación ahora es más propicia para un acuerdo dado que el Gobierno incluso cuenta con el apoyo de la oposición. "Si no resuelven es porque no querían resolver. Si vamos a un default es un fracaso del que no supo negociar", sentenció.