China lanzó el "criptoyuan", una moneda virtual con la que busca desplazar al dólar

Las autoridades chinas comenzaron a investigar sobre la posibilidad de digitalizar su moneda desde el 2014. Ahora, presentaron el e-RMB

El Banco Popular de China reveló que pondrá en circulación su moneda virtual, llamada e-RMB, para sustituir al dólar estadounidense como medio de pago para ciertas operaciones. Eventualmente, se busca que esta divisa también sustituya a los billetes y monedas en circulación, informó la entidad. Esto en un contexto en el que la economía china se contrajo por primera vez en cuatro décadas.

Las autoridades chinas comenzaron a investigar sobre la posibilidad de digitalizar su moneda desde 2014, aunque hasta 2017 iniciaron con el programa de desarrollo de e-RMB. Analistas chinos afirman que este proyecto tiene el objetivo de ofrecer a los inversores y las empresas una alternativa a la moneda de Estados Unidos.

"Es una medida para empezar a hacer competencia al dólar a través de esta moneda digital a nivel mundial. Ahorita será una moneda utilizada dentro de China, pero, existe la posibilidad de que, en la medida en que vaya siendo más utilizada, al menos en la región de Asia podría utilizarse también para el comercio internacional", consideró Janneth Quiroz Zamora, subdirectora de análisis económico de Grupo Financiero Monex, en entrevista con la agencia de noticias Sputnik.

La crisis sanitaria por la pandemia de COVID-19 no detuvo el desarrollo de la divisa. El 17 de abril, el Banco Popular de China adelantó que su investigación sobre la moneda se encontraba en su etapa final, por lo que comenzaría a realizar pruebas en varias ciudades, como Shenzhen, Suzhou, Chengdu y Xiong’an, área al sur de Pekín que será sede de los Juegos Olímpicos de Invierno de 2022.

Para Janneth Quiroz, e-RMB puede representar una alternativa funcional al sistema de liquidez a nivel internacional, cuya base es el dólar estadounidense.

"China, al empezar a introducir estos sistemas más avanzados, de una moneda digital respaldada por su Banco central, me parece que va un paso adelante en cuanto a Estados Unidos. Al estar tan relacionadas las economías, no me parecería extraño que algunas otras economías como Brasil, que tiene una alta integración con China, pudiera empezar a utilizar esta moneda para realizar transacciones internacionales", evaluó.

Asimismo, este proceso podría dar paso a una competencia abierta entre monedas, un aspecto que podría incidir en la demanda de dólares a nivel mundial en el mediano plazo.

"Al ser un producto, una moneda va disminuyendo la demanda, y entre más países empiecen a aceptar esta moneda, estarán dejando de demandar dólares. Al disminuir la demanda por dólares, normalmente disminuye el precio. Entonces, lo que estaríamos viendo es la depreciación del dólar. Estados Unidos perdería ese poder que tiene ahora, al contar con la moneda más utilizada a nivel mundial", anticipó Janneth Quiroz.

Buscan el "criptoyuan" se utilice a nivel global

Una de las principales bondades de ese estatus ha sido que Washington pueda enfrentar crisis como la asociada al COVID-19 mediante la emisión de más moneda para inyectar recursos a su economía. Pero, en un escenario donde e-RMB se consolide como divisa para transacciones internacionales, se podrían afectar también a monedas dependientes del valor del dólar, como el peso mexicano.

En ese caso, un escenario posible sería que la consolidación de la moneda virtual de China provoque una sobreoferta de dólares, un aspecto que podría beneficiar de manera directa al tipo de cambio del peso, aunque, a largo plazo, también podría devaluar el valor las reservas de México, actualmente respaldadas en la moneda estadounidense.

Por otra parte, el escenario de recesión económica que enfrenta el mundo ha sido clave para explicar la reciente depreciación de la moneda mexicana.

"Vemos depreciaciones tan significativas en nuestra moneda porque, al haber menor demanda o menos apetito por algunos instrumentos como es el caso del peso, los inversionistas que tienen pesos empiezan a deshacerse de ellos, porque implica un mayor riesgo en un escenario de tanta volatilidad e incertidumbre. Esto provoca que haya una enorme oferta de pesos y todo el mundo voltea a ver al dólar, porque es la moneda más liquida a nivel mundial, la que más se utiliza, la que está ligada a una economía fuerte, como es la de Estados Unidos", explicó Janneth Quiroz.

Sin embargo, un escenario de guerra monetaria se ve lejano, ya que la situación económica internacional hace muy difícil plantear esta competencia en los próximos meses. Por ello, para la subdirectora de análisis económico de Grupo Financiero Monex las primeras pruebas de la moneda virtual china serán fundamentales para observar cómo se podría posicionar esta divisa en el futuro.