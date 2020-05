"Hay una solución potable para la Argentina"

El expresidente del Banco Nación Carlos Melconian aseguró que se debe llegar a un acuerdo con los acreedores y "dejar de defaultear"

A días de que en la Argentina se defina si se llega a un acuerdo con los acreedores para reestructurar la deuda, el expresidente del Banco Nación Carlos Melconian, quien recientemente se refirió a la aceleración inflacionaria que habrá el próximo años, aseguró que se debe encontrar la forma de cumplir con los compromisos y así poder comenzar a planificar una economía post coronavirus.

"La Argentina tiene que empezar un periodo histórico de dejar de defaultear la deuda. Tampoco puede tener ciclos de endeudamiento como los que tuvo", señaló.

"Hay que arreglar sabiendo que lo original no se puede pagar. Pero el ministro ofreció algo absolutamente indigerible", continúo el economista en una entrevista en TN. Y agregó: "Estarán negociando.¿Qué diría yo en esa reunión? Muchachos, pónganse las pilas que esto hay que arreglarlo".

De esta manera se refirió a que aún falta mucho por recorrer entre la contraoferta propuesta por el Gobierno y el pago total de la deuda contraída, si bien "en el medio hay una solución potable para la Argentina".

El ministro Guzman sigue con la renegociación de la deuda

Por otra parte, advirtió que tanto la reestructuración de la misma como la solución de los demás problemas del país requieren de una "gestión profesional".

"Tengo la impresión de que por demanda y hartazgo de la sociedad va a ir llegando el momento de una demanda por la verdad, de una demanda por lo profesional, y que después hagan en un rinconcito política", argumento.

No importa quién gobierne

El expresidente del Banco Nación dejó en claro que si le preguntan a él, "quisiera que el problema de la deuda se arregle, no importa quién gobierne".

Según el economista, "lo digo desde la autoridad de que en 2018, conversado con el presidente Macri, le dije: 'En 2020 si vos seguís no se puede pagar la deuda, porque la están contrayendo corta y cara, y es impagable'".

Para el economista, resolver la cuestión de la deuda permitirá focalizarse 100% en la crisis causada por el covid-19

En cuanto al efecto que está causando la cuarentena generada por el coronavirus en la economía argentina, advirtió: "Frente al conflicto que teníamos nos vino la pandemia, a un país que no tiene mercado de deuda en dólares, porque la está negociando; en pesos, porque no tiene mercado de capitales; no tiene fondo anticíclico a la chilena porque no ahorró en los años de vacas gordas, entonces emitís moneda".

También planteó algunas propuestas para enfrentar esta crisis, entre las que se incluye "focalizarse en el gasto, proteger el empleo, poner la plata que haya que poner con la mayor soltura posible, proteger la cadena de pago y tener bien las cuentas: bajar todo el gasto que sobre".

Ante el escenario actual, Melconian consideró que la Argentina "puede terminar con meses donde la tasa de inflación se haga sentir si no hay un programa evacuador".

En este sentido, volvió a insistir en la importancia que tiene el hecho de que el Gobierno rpueda finalmente resolver la cuestión de la deuda y luego poder focalizarse al 100 or ciento en la problemática que está causando la cuarentena y la pandemia, tanto a nivel nacional como internacional.