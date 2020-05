El "árbitro" de la deuda: quiénes están detrás de BlackRock y qué fondos son los que definen la suerte de Argentina

Estos acreedores privados de Argentina son los principales fondos de inversión internacionales, que negocian con el gobierno una deuda ahora impagable

Este viernes vencía el plazo para renegociar una deuda externa de 65.000 millones de dólares, y si bien el Gobierno argentino extendió hasta el 2 de junio y el ministro de Economía Martín Guzmán anunció que se realizarán cambios en la oferta en los próximos días, no se espera una fuerte adhesión por parte de los bonistas.

El motivo es claro: los que están del otro lado son fondos de inversión internacionales a cargo de recursos de otros inversores y deben asegurarles una renta anual. No están para nada interesados en un período de gracia de tres años.

Si bien tienen posiciones más o menos duras con el gobierno, algunos son más hostiles que otros, como es el caso del mexicano Gerardo Rodríguez de BlackRock que amenazó a algunos funcionarios diciendo "Vos no sabés con quién te metes".

Mucho de estos nombres son desconocidos para la mayoría, ya que no son firmas con una larga historia financiera con la Argentina, pero sí están influyendo en el futuro del país.

Pero, ¿quiénes son los principales acreedores de la deuda argentina emitida en dólares?

BlackRock

Uno de ellos es Blackrock, que es en realidad el mayor fondo de inversión del mundo. Su base está Nueva York, donde nación en 1988. Se trata de uno de los fondos más jóvenes en su tipo. Su tarea es gestionar activos de clientes de un centenar de países por 7,4 billones de dólares.

El ministro de Economía Guzmán está renegociando el pago de la deuda.

Fue fundado por su CEO Larry Fink y su socio Robert Kapito. Sólo dos países tienen un tamaño económico (PIB) superior: Estados Unidos y China. Tiene porciones importantes de empresas como Adidas, SAP, Deutsche Bank, BBVA, Santander, Telefónica o las petroleras Total y Repsol, así como deuda de países y compañías.

Sus clientes son fondos de pensiones, gobiernos, aseguradoras, inversores institucionales y fundaciones. Incluso la Reserva Federal de Nueva York contrató a BlackRock para desplegar su plan de estímulo ante la crisis del coronavirus, en una medida que despertó polémica en Estados Unidos.

BlackRock fue acusado en 2014 por la entonces presidenta Cristina Kirchner de buscar "desestabilizar" a la Argentina.

Fue cuando le compró a Paul Singer, cara visible del fondo Elliott y el rostro más conocido de los denominados "fondos buitre", una participación en la imprenta Donnelley, que presentó la quiebra en 2014 y despidió a 400 operarios.

La relación con el gobierno argentino cambió cuando Mauricio Macri llegó al poder a fines de 2015.

Fink fue uno de los financistas internacionales que apoyó la gestión de Cambiemos en una primera visita a la Argentina, en 2016, y también actuó como anfitrión del entonces presidente en un viaje a Nueva York.

Hoy el fondo Blackrock propone que a los actuales bonistas se les ofrecerán seis nuevas series de nuevos bonos denominados en dólares y otros seis bonos denominados en euros.

Los nuevos Bonos ofrecidos a cambio de Bonos Macri (emitidos a partir de 2016) y Bonos de Cambio (los del Canje 2005 y 2010) serán emitido bajo los mismos marcos legales de origen, con ciertas modificaciones adicionales.

Fidelity

Con sede en Boston, Fidelity gestiona activos por 2,4 billones de dólares, lo que significa 4 veces el PBI argentino. Creada por Edward C. Johnson II en Boston, en 1946, es dirigidos por su nieta, Abigail Johnson, de 58 años.

En España tiene acciones de Inditex (Zara) o ACS (dueña de Autopistas del Sol y Grupo Concesionario del Oeste en la Argentina).

Fidelity tiene un largo historial de compras de activos argentinos. En 2005, fue uno de los acreedores que negoció con el entonces secretario de Finanzas, Guillermo Nielsen, la reestructuración de los u$s81.800 millones que estaban en default tras la crisis de 2001.

Por sector industrial, sus mayores exposiciones actuales están en los sectores de Tecnología (15%) y Finanzas (14%). Su mayor aumento de cinco años es en el sector de tecnología. Por región geográfica, sus exposiciones actuales más grandes se encuentran en América del Norte (81,5%) y Europa Occidental (9,5%), según la agencia de noticias Bloomberg .

Es el fondo contra el que apuntó Axel Kicillof en enero pasado, en medio de su negociación fallida para reperfilar el bono BP21. Lo acusó de tener una posición capaz de bloquear un acuerdo por poseer un amplio porcentaje de la deuda en juego.

Pimco

Pacific Investment Management Company (Pimco) es un megafondo con sede en California, con casi 3.000 empleados y activos administrados por casi u$s2.000 millones. Con el 40%, es el mayor tenedor de Bonos de Política Monetaria (Bopomo) emitido por la Argentina.

En septiembre de 2019, en lo que fue la primera prueba a la que se sometió el gobierno de Mauricio Macri luego de "reperfilar" parte de la deuda en pesos, el fondo decidió mantener sus posiciones.

En una entrevista con el Financial Times, el director ejecutivo de Pimco, Manny Roman, explicó que el éxito del fondo se debe a que está solamente dedicado a bonos. "Tenemos una estrategia muy definida", declaró. No obstante, según el artículo, ese compromiso con la renta fija no está libre de turbulencias: el resultado de las PASO en 2019 complicó su tenencia de activos en la Argentina.

Fintech

Fintech es el fondo del mexicano David Martínez, accionista minoritario de Telecom Argentina, en sociedad con los dueños del Grupo Clarín.

Cuenta con inversiones en la fabricante mexicana de vidrio Vitro y en el banco español Sabadell. Estados Unidos amenazó con sancionarlo por apostar a la deuda de Venezuela pese a las sanciones económicas a ese país caribeño. Ha apoyado a la Argentina en diversos pleitos internacionales.

Templeton

Es el fondo de inversión más antiguo entre los grandes acreedores de la Argentina, donde tiene una oficina. Fue fundado apenas terminada la Segunda Guerra Mundial, por Rupert H. Johnson.

Con origen californiano, administra 717.100 millones de dólares, más que el PBI argentino. Lo preside Jennifer Johnson.

En 2018, Templeton desembarcó en la Argentina y se asoció con la casa de inversión local SBS para lanzar tres fondos: uno de deuda argentina en moneda local, otro de deuda en dólares y otro de deuda latinoamericana.

En el caso de Templeton, incorporó a su cartera casi toda la emisión de un bono en pesos a tasa fija (Botes) por el equivalente de 2250 millones de dólares.

Greylock

Greylock Capital es un fondo de California que gestiona 3.500 millones de dólares en mercados emergentes y fronterizos. Nació en 1997 y tiene inversiones en más de 100 países del mundo. Se especializa en inversiones en mercados emergentes y de frontera, tentado por las mayores tasas de interés.

Su CEO, Hans Humes, se enfrentó a la Argentina en el default de 2001 y recién entró en el canje de deuda de 2010. Ha intervenido en las reestructuraciones de deuda de otros países como Grecia, Belize, Mozambique, Barbados, Liberia y Costa de Marfil.

En septiembre de 2019, en una entrevista televisiva, Humes recomendó comprar bonos soberanos de la Argentina, porque, a su juicio, el país tenía un problema de liquidez y no de solvencia. "Si no se está asumiendo una reestructuración de base amplia como la de 2005, vale la pena", añadió.

No es la primera vez que este fondo tiene experiencia en la Argentina. En 2002, Humes fue uno de los dos líderes del Comité Global de Tenedores de Bonos de la Argentina (GCAB) tras el default.

AllianceBernstein

AB en febrero pasado gestionaba activos por 623 mil millones de dólares, monto que disminuyó a 542 mil millones al mes siguiente. El crac bursátil global significó una pérdida de 81 mil millones de dólares en sólo un mes, esto es el 13% de la cartera global.

Eso sirve como comparación para dar cuenta que el saldo para sus cuentas del canje de deuda argentina es insignificante. AB es una compañía que tiene como principal accionistas (64 por ciento del capital) al conglomerado de seguros francés AXA.

Gramercy

Gramercy es un fondo de Connecticut especializado en mercados emergentes. Administra 3.800 millones de dólares. Lo lidera Robert Koenigsberger. Ingresó al canje de deuda de 2005 después de una dura negociación.

Monarch Alternative Capital

Monarch Alternative Capital es un fondo de Nueva York y Londres que se especializa en deuda de países y compañías en crisis. Fue fundada por Andrew Herenstein y controla 6.620 millones de dólares, incluidos bonos del canje 2005/2010.

Goldman Sachs

Goldman Sachs es el banco con más bonos argentinos, junto a HSBC y las aseguradoras AIG y Prudential, pero son los fondos los que tienen más títulos. Este banco norteamericano que dirige David Salomon gestiona activos por 1,85 billones de dólares, el triple que el PBI argentino.