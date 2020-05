Comerciantes se quejan por "competencia desleal" de los supermercados: qué medidas reclaman

Desde la cámara que agrupa a pymes del sector afirman que en abril casi el 95% de los comercios no pudo cubrir sus costos operativos

La Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) manifestó este lunes "indignación" porque los locales de grandes superficies (supermercados e hipermercados) "siguen ofreciendo productos que no son de primera necesidad", lo que consideraron "una desigualdad" con los pequeños comercios de barrio, que deben permanecer cerrados en la cuarentena dispuesta por el coronavirus.

"Los negocios dedicados a la venta de artículos como indumentaria, lencería, calzado, etc; no están habilitados para abrir. No obstante, las grandes superficies como hipermercados, gozan de esta excepción en el decreto presidencial y siguen vendiendo mercaderías no esenciales. Ante esta situación, CAME evalúa realizar una denuncia en Defensa de la Competencia, por trato desleal", señaló la entidad en un comunicado.

Destacó que los comerciantes de electrodomésticos, indumentaria, juguetería, librería, blanquería, marroquinería, calzados, artículos de bazar y para el hogar "están haciendo un gran esfuerzo económico para subsistir ante el aislamiento social, preventivo y obligatorio, acumulando deudas".

Desplome de las ventas en comercios

En este contexto, la entidad observó que "las grandes cadenas están ofreciendo descuentos especiales de productos aprovechando la circunstancia, mientras que en la última medición de CAME las ventas minoristas retrocedieron un 57,6% en abril, y más aún los rubros que permanecieron en cuarentena tuvieron una baja promedio de 75%".

Además, remarcó que "el 94,5% de las pymes relevadas no pudo cubrir sus costos operativos".

La reciente apertura de algunos comercios no alcanza para revertir el panorama de crisis

"En varios municipios del país se ordenó que los hipermercados no puedan ofrecer a la venta artículos que no sean los estrictamente señalados como esenciales, justamente procurando poner un freno a la competencia desleal. Pero igualmente esto continúa sucediendo en gran parte de los distritos con restricciones a locales comerciales pymes", subrayó CAME.

Alerta por el cierre de empresas

CAME advirtió que la cuarentena provocó un "escenario económico extremadamente complejo" para el sector pyme, y alertó en consecuencia que "el riesgo no son los despidos, sino el cierre de empresas".

La cámara señaló que a la caída de ventas ahora se le suma "la preocupación por el pago del sueldo anual complementario" de mayo.

Según CAME, "la única manera de sortear esta crisis es asegurando la supervivencia de las empresas, y esto sólo se puede lograr con una política de sostenimiento financiero a tasa cero".

"El riesgo no son los despidos sino el cierre de empresas", sostuvo el presidente de la entidad, Gerardo Díaz Beltrán, quien a la vez aseguró: "Si no tenemos dinero para funcionar, menos para pagar indemnizaciones".

Para evitar cierres, CAME propone que el Estado pague el 100% de los salarios de pequeñas pymes comerciales.

Ante esta situación, el dirigente resaltó: "Necesitamos un rescate financiero que permita la supervivencia de las pymes, que movilizan el 70% del empleo privado, hasta que el mercado responda y podamos devolver los préstamos, sin pagar intereses que superen la rentabilidad de las empresas".

"Si se tiene en cuenta que las pequeñas y medianas empresas tienen un acumulado de deudas con proveedores, AFIP, alquileres, expensas y bancos, que aumentó de manera exponencial con el aislamiento preventivo y obligatorio, resulta vital la aplicación de medidas que lleguen con celeridad, con especial atención en este sector productivo", añadió Díaz Beltrán, en un comunicado.

Entre otras medidas, CAME propuso que el Estado Nacional cubra el 100% de los salarios para pymes de hasta 40 empleados, considerando que el peso de la masa salarial en una pequeña empresa representa en promedio el 37,7% de su estructura de costos.

También, reclamó un descuento solidario de alquiler por el cierre obligatorio; ampliar la moratoria de AFIP a obligaciones fiscales hasta el fin del aislamiento preventivo y refinanciar los pasivos de deudas bancarias y prendarias.