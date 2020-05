Cuarentena y desabastecimiento: en el gobierno ya reconocen que un alimento básico va a escasear en invierno

Uno de los primeros en alertar sobre la escasez de lentejas fue el ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo. ¿Qué sucederá con esta legumbre?

Los productores no duda en su recomendación: si encuentra un paquete de lentejas a un buen precio en las góndolas, no dude en cargarla en el changuito. Uno de los primeros en alertar sobre la escasez fue el ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo. En la última licitación para comprar el alimento, no pudo comprar ni un solo paquete para distribuir entre la población más necesitada.

El alimento, típico del invierno y con gran aporte de proteínas y fibras, atraviesa una severa caída en la producción, tanto a nivel local como en el mercado internacional. Es un tema relevante ya que las lentejas forman parte de un plato típico para esta temporada, que aporta las necesidades de proteínas a precios bajos.

El ministro Arroyo busca evitar la escasez de lentejas

"La propagación del Covid-19 empeoró todo. No logramos que nos embarquen nada hasta mediados de junio. Nos prometieron enviar sólo uno o, a lo sumo, dos contenedores para esa fecha. Quiere decir que acá llegaría recién para el mes de julio, y recién ahí habría que empezar a distribuirla", cuenta a iProfesional uno de los principales importadores del alimento.

De dónde vienen las lentejas

Las lentejas llegan desde diversos países: Turquía, Canadá y hasta de Tailandia. Por la aparición de Coronavirus, la producción en esos países registraron fuertes caídas. Y lo que se logró cosechar no puede embarcarse. O directamente se disputa la competencia con otros grandes consumidores de lentejas, como Brasil.

En este contexto, el precio de las lentejas registra un fuerte alza a nivel internacional. De nada menos que un 20% en dólares en las últimas semanas.

Por eso mismo, los proveedores locales no tuvieron otra opción que incrementar los precios para el escaso stock que aún tienen en los depósitos.

Este panorama quedó expuesto en el último intento del Gobierno por comprar lentejas. El ministro Arroyo quiso comprar 1.700.000 paquetes de lentejas para las próximas entregas de comida entre los más necesitados, pero no pudo comprar ni uno solo.

¿Qué pasó? De los 647 proveedores invitados para la licitación de lentejas, sólo dos se anotaron. Y no sólo eso: lo hicieron a precios muy superiores a los que estaba dispuesto pagar el Gobierno.

Te puede interesar El "Zoom" más triste para las empresas: hay ola de consultas para calcular si es mejor cerrar ahora o esperar una ayuda

¿Se podrán conseguir lentejas en los próximos días?

Contra la oferta de $63 pretendida por la empresa proveedora para cada paquete de 400 gramos, el Gobierno propuso $38,64. Se trata del "precio máximo" establecido por el Ejecutivo. La brecha -de nada menos que del 63%- impidió la compra, y la licitación se declaró desierta. Conclusión: por ahora no hay lentejas para repartir.

Esta situación no hace más que exponer la curva negativa en el nivel de producción que tuvo las lentejas en la Argentina durante las últimas décadas.

En la actualidad, sólo se siembran unas 30.000 hectáreas de lentejas. El 99% se encuentra concentrado en la provincia de Santa Fe, y una porción en el norte de Buenos Aires.

​Se trata de la legumbre con menor superficie de producción. Otros productos, como arvejas y garbanzos, llegan a triplicar esa área de siembra. Respecto de los porotos, la diferencia llega a diez a uno.