Rumores de ajuste en YPF: ¿qué dice la empresa al respecto?

YPF desmintió este lunes que tenga en sus planes licenciar a sus empleados, tal como trascendió en las últimas horas.

"No existe en la compañía ninguna iniciativa en ese sentido y la empresa no recibió ninguna consulta periodística respecto de la cuestión. YPF llegó a un acuerdo con FSUPeH para que los trabajadores puedan seguir atravesando esta difícil situación", remarcó la empresa a traves de un comunicado oficial.

Además, la compañía destacó que "con mucho esfuerzo de todo el sector, se alcanzó un acuerdo entre todos los sindicatos petroleros del país y la Cámara de Empresas Productoras de Hidrocarburos, para que los trabajadores de las empresas de servicios petroleros puedan cobrar hasta el 60% de sus salarios mientras no prestan servicios efectivos".

La empresa estatal de hidrocarburos remarcó que "en el marco de la pandemia COVID-19 -que obviamente afecta gravemente los ingresos de la compañía- YPF busca eficiencias para mitigar sus consecuencias y mejorar en cada una de sus operaciones cuidando la salud y la seguridad de sus trabajadores".

"Hace 98 años que para YPF lo más valioso es su gente y continuará trabajando para garantizar su seguridad y proveer de la energía que el país necesita para salir de esta situación", concluyó el comunicado.

El demoledor informe de Guillermo Nielsen sobre YPF

El presidente de YPF, Guillermo Nielsen, planteó la crítica situación en la que se encuentra la petrolera y aseguró que "YPF no puede seguir adelante con este nivel de deuda y no puede seguir adelante con tantos empleados en la compañía para producir menos petróleo".

Nielsen fue uno de los oradores de la XXIX Conferencia de La Jolla del Institute of the Americas que se realizó en esta oportunidad por medios virtuales, indicó Energía On.

En el encuentro explicó que "hay una fuerte coincidencia con el CEO que acaba de ser nombrado, Sergio Affronti, que es alguien que creció en YPF y también con los diferentes vicepresidentes que se unieron a la compañía". Y detalló que "tenemos en esencia la misma visión estratégica de lo que YPF debe ser, que es que YPF debe ser una compañía de gas y petróleo".

Y remarcó que "la electricidad está bien, los fertilizantes están bien, pero nuestro negocio es el petróleo y el gas y debemos focalizarnos allí porque la situación de la compañía es extremadamente demandante".

El presidente de YPF se mostró preocupado por la situación de la compañía

Exceso de personal

Nielsen detalló, con una comparación numérica, la situación en la que se encuentra la principal petrolera de Argentina, con un crecimiento del nivel de deuda sobre la producción total que se quintuplicó en una década en la que la cantidad de empleados por barril producido trepó también más de un 112%, indicó Energía On.

"La cuenta de personal por barril producido de YPF en 2010 era de 21 personas que usaba la estructura de YPF para producir un barril de petróleo. Y en 2019 nos fuimos a tener 44,6 personas para producir el mismo barril de petróleo", aseguró Nielsen.

La operadora no solo es la principal productora de hidrocarburos del país, sino que además es la que más empleo genera. Se estima que actualmente cuenta con cerca de 20.000 empleados directos a lo largo y ancho del país.

El incremento del personal propio de la operadora es uno de los puntos que el titular del sindicato de Petroleros Privados de Río Negro, Neuquén y La Pampa, Guillermo Pereyra, viene reclamando.

"En la última gestión por ejemplo entraron más de 400 personas a YPF sólo en Loma Campana, eso se puede ver en la cantidad de colectivos que hay en la entrada y que no son de las contratistas sino de YPF y en Puerto Madero hay más de 2000 trabajadores", indicó Pereyra a Energía On.

El dirigente señaló que "coincido con Nielsen en que sobra gente porque estos empleados entran y salen al final del día, no sabemos qué hacen porque nosotros no permitimos que realicen tareas que son de nuestro convenio, y esto nos preocupa porque mientras tanto nuestra gente está en la casa suspendida".

Pereyra remarcó que "comparto lo que dice Nielsen, nosotros ya se lo habíamos planteado a la anterior gestión que tenía un proyecto de trasladar la sede a Neuquén con menos gente, porque no es necesaria tanta gente porque para eso están los contratistas".

Al presidente de la compañía le preocupa el alto nivel de deuda y empleados

Deudas

El presidente de YPF detalló que "la situación es más crítica cuando se mira a las deudas". Explicó que "el ratio de deuda sobre nuestra producción total fue de 3,4 en 2011 y de 15 en el primer cuarto del 2020". Por lo que remarcó que "estas son las realidades con las que tenemos que tratar y esto es lo que tenemos que cambiar".

El mes pasado la operadora informó a su personal un plan de recortes salariales que va del 10% para los trabajadores con menores rangos y llega hasta el 25% en el nivel de conducción.

"Tenemos que dar la vuelta la compañía y esto va a ser una tarea mayor y tenemos que hacerlo en el contexto de un extremadamente difícil de país, en una economía extremadamente difícil como es la argentina", aseguró el presidente de YPF quien detalló además de "con el nivel de deuda que tenemos no podemos ir a Wall Street y pedir más (dinero) o pedir una refinanciación, tenemos que trabajar muy duro y volver a nuestros inversores con propuestas inteligentes pero en un contexto que es muy difícil".

En los próximos doce meses la operadora debe hacer frente al pago de cerca de 2.000 millones de dólares correspondientes a diversas obligaciones negociables que colocó en los últimos años, la mayoría de las cuales estuvieron destinadas a potenciar los desarrollos en Vaca Muerta.