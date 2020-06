Emisiones de deuda en medio de la pandemia desafían al gurú del default escuchado por Alberto

Los pronósticos de Jeffrey Sachs le dijo al Presidente que no se preocupara si el país cae en default, no se cumplen. Países emiten tasas históricas

COVID19, están quedándose sin demasiados argumento -al menos, hasta ahora-. El Gobierno y su grupo de académicos internacionales que vienen intentando deslizarle una pérdida mayor a los acreedores con el excusa del brutal golpe económico que trae la pandemia del están quedándose sin demasiados argumento -al menos, hasta ahora-.

La pandemia que claramente trae una recesión a nivel mundial, por ahora, está lejos del quiebre masivo que imaginaba el asesor virtual de Alberto Fernández, el economista adorado por el progresismo local, Jeffrey Sachs. Los argumentos del economista de la Universidad de Columbia, misma casa de estudios que Joseph Stiglitz y el ministro de Economía Martín Guzmán, fueron internalizados por presidente. En una entrevista, Alberto recordó que "Sachs me dijo que no me preocupe por la deuda, porque hay como 40 países que entrarán en default por culpa de la pandemia. El mundo cambió totalmente".

Esa afirmación de Sachs, compartida por Stiglitz y un número importante de los 160 académicos que firmaron la solicitada en apoyo de la oferta argentina a inicios de mayo, no condice con la realidad actual. Ni mucho menos.

COVID19, ya hay varios países que pudieron conseguir financiamiento regalado en el En medio la crisis económica por el, ya hay varios países que pudieron conseguir financiamiento regalado en el mercado internacional. Aprovecharon las tasas bajísimas que hay en el mundo desarrollado que las disminuyó para fogonear la economía.

Líbano y Ecuador -que pidió un impasse por seis meses para pagar-. Pero, pareciera que por ahora los países están intentando sobrevivir con la billetera del "Va a haber una crisis global, un masivo crash financiero", pronostica Sachs. Del otro, o sea en el default, están el-que pidió un impasse por seis meses para pagar-. Pero, pareciera que por ahora los países están intentando sobrevivir con la billetera del mercado financiero.

El presidente escucha los consejos de Sachs y de Stiglitz por la deuda Sobran los ejemplos exitosos

Los países, no como la Argentina, que hicieron los deberes ahora pueden beneficiarse del mundo a tasas cero y conseguir financiamiento accesible para fondear la expansión fiscal necesaria para salvar a sus economías. Ellos tienen mercado , la Argentina sólo la maquinita de pesos.

Colombia se subió a ese grupo de países que, en medio la pandemia, colocó bonos a sus Emitió bonos a 11 años al 3,2% (1.000 millones) y a 31 años al 4,25% (1.500 millones de dólares). Eso implica un spread o sobretasa por encima de los bonos del Tesoro estadounidense de 250 puntos y 275 puntos respectivamente. Y no sólo eso, ya que el mercado le ofreció prestarle 13.500 millones de dólares. Recientementese subió a ese grupo de países que, en medio la pandemia, colocó bonos a sus tasas más bajas de la historia.

Paraguay en enero y abril. En ese mes, colocó bonos soberanos en el coronavirus 1.000 millones de dólares a 10 años de plazo y a una tasa de 4,95%, para financiar programa sanitarios y hacer frente a la pandemia de Otro ejemplo es lo que hizoen enero y abril. En ese mes, colocó bonos soberanos en el mercado internacional por. Antes, a inicios de años, fueron pioneros cuando lanzaron un título por u$s450 millo­nes, a una tasa de 4,45% y a 30 años de plazo.

Perú pudo colocar títulos en los mercados internacionales a pesar de la COVID19. Lanzó bonos soberanos por 3.000 millones de dólares para financiarán parte de un amplio estímulo económico en el país, con una altísima demanda. También en abrilpudo colocar títulos en los mercados internacionales a pesar de la crisis del. Lanzó bonos soberanos por 3.000 millones de dólares para financiarán parte de un amplio estímulo económico en el país, con una altísima demanda.

Recibieron propuestas por 25.000 millones de dólares, lo cual permitió obtener tasas de interés bajas a nivel histórico en dos bonos, con vencimientos a 5 años y a 10 años . El Bono Global 2026 quedóa una tasa de 2,39%, y el Bono Global 2031 a una tasa de 2,78%.

Y Chile, país que vive una situación crítica en términos de la cantidad de contagios y muertes por el coronavirus, además de su situación política y social convulsionada, emitió en mayo bonos de Tesorería en euros y dólares en mercados internacionales por un total equivalente a u$s2.000 millones.

Chile ya consiguió más de 5.000 millones en los mercados internacionales este año Plata para todos en el mercado

Sebastián Piñera ya emitió bonos en el El Gobierno deya emitió bonos en el mercado externo por el equivalente a u$s5.252 millones y planea colocar más bonos por un total de 13.000 millones de dólares este año.

Incluso el Metro de Santiago de Chile, destruido en medio las manifestaciones del año pasado, pudo tomar deuda en mayo. Colocó un total de u$s1.500 millones en el mercado internacional, con dos series -una a 10 años con una tasa de 3,65%- y otra a 30 años con una tasa de 4,70%.

COVID19 tienen acceso al Argentina se vive en base a la emisión monetaria. A diferencia de estos países, que a pesar de la recesión mundial que provoca la crisis deltienen acceso al mercado , en lase vive en base a la emisión monetaria.

La emisión de moneda, que realiza el Banco Central , es récord.