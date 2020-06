UIA: "Las empresas pequeñas no tienen ninguna posibilidad de pagar el aguinaldo"



El vicepresidente de la entidad, Daniel Funes de Rioja, señaló que será imprescindible la ayuda estatal para afrontar los próximos compromisos salariales

El vicepresidente de la UIA y titular de la COPAL, Daniel Funes de Rioja, aseguró que "las pequeñas empresas no tienen ninguna posibilidad de afrontar el pago del aguinaldo" y advirtió que las más grandes también necesitarán ayuda del estado nacional.

"Tiene que haber asistencia tanto para los salarios de junio como para los aguinaldos", señaló el referente de la Coordinadora de las Industrias de Productos Alimenticios, en declaraciones a radio La Red.

El vicepresidente de la UIA pidió asistencia para el pago de salarios de junio y el medio aguinaldo

"El programa ATP no es un regalo"

"El programa ATP -de asistencia al trabajo- no le está regalando nada a nadie", aclaró el dirigente empresario, quien insistió con que esto sería muy distinto si Argentina tuviera un buen seguro de desempleo: "Hace 20 años que estamos en emergencia y lo único que se nos ocurre es prohibir los despidos y suspensiones o duplicar indemnizaciones, en vez de proteger al trabajador y darles oxígeno a las empresas con un seguro de desempleo que lo tienen Uruguay y los países europeos".

"No es limosna y además lo pedimos nosotros, no lo hizo el gobierno per se, pedimos nosotros que la asistencia vaya directamente a las cuentas de los trabajadores", aclaró al recordar cómo se puso en marcha el plan de ayuda que da el Estado para pagar salarios.

En ese sentido, hace pocos días había señalado que "la Argentina tiene que tener un seguro de desempleo (...) ¿qué puede hacer un empresario Pyme que tiene empleados y está cerrado y si abre no tiene clientes y tiene que afrontar los sueldos y no puede despedir ni suspender?".

Funes de Rioja cuestionó el decreto que prohíbe despidos y suspensiones

Situación compleja

Además, Funes de Rioja hizo un diagnóstico general y explicó que la situación económica de las empresas "es compleja", no solo en los casos de las que se vieron obligadas a permanecer cerradas en el marco de la cuarentena obligatoria: "Hay industrias a las que el aislamiento no nos llegó (por ejemplo las de alimentos, sector que representa) porque hemos continuado con protocolos internos de prevención, pero el tema es que no es solo un tema de oferta sino de demanda, porque hay una gran retracción de consumo".

"Somos privilegiados por poder seguir trabajando, lo hicimos con el 60% del personal, cuidando grupos de riesgo. Comenzamos, una semana antes del aislamiento, normalizando quiebres de stock, ahora se estabilizó la demanda, que se concentra fundamentalmente en lo esencial. Obviamente el ritmo y el volumen poco tiene que ver con una circunstancia normal", explicó.

"Desde 2011 que no se crece en alimentación: ese año exportábamos 30 mil millones de dólares en alimentos procesados y ahora estaremos en 25 o 26 mil millones; veremos este año porque el mercado internacional se ha complicado y el interno ha caído. La cadena de pagos está complicada, cuando no rota en algunos casos", describió con crudeza.

Finalmente, Funes de Rioja fue consultado sobre el proyecto que propuso la legisladora oficialista Fernanda Vallejos, para que el Estado se quede con parte de las empresas a las que asiste en medio de la pandemia: "Yo tomo en serio todo lo que escucho, pero una cosa es un rescate como el que plantea Alemania (con Lufthansa) que capitalizaría la compañía y otra es la asistencia para pagar sueldos...", diferenció.