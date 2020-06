Jorge Asís: "la intervención de Vicentin se hizo muy mal, fue una pifiada muy fuerte"

El escritor Jorge Asís analizó el anuncio de intervención estatal hecho por Alberto Fernández sobre la cerealera "Vicentin". Qué dijo

El escritor Jorge Asís analizó este miércoles el anuncio de intervención estatal hecho por Alberto Fernández sobre la cerealera "Vicentin", calificándolo de "una pifiada muy fuerte".

"Cuando tenés que tomar estas decisiones hay una regla: información, decisión y sorpresa. Acá lo que faltó fue información, porque tenés que saber cuáles son las consecuencias", analizó.

"Algunos mal pensados dicen que había una intensión de obturar una precipitada negociación que encabezaba el economista Emanuel Álvarez Agis con inversores y acá viene la cuestión de que el Presidente se precipita en aclarar que la idea fue de él y no la Doctora. En ese caso, me preocuparía porque fue una pifiada muy fuerte", dijo al ser entrevistado en América.

Intervención de Vicentin : qué dijo Asís

"Mañana vamos a tener una intervención amable y una buena reunión", analizó Asís en la entrevista.

"Todo se hizo muy mal, no trascendió mucho pero quién le lleva la idea de la intervención a la Doctora es Ricardo Echegaray. Esto estaba armándose de una forma hasta consensual, con intervención de distintos sectores. Pero abruptamente se decide salir el lunes por una necesidad explicable de cambiar el eje temático".

Te puede interesar Sector estrella en Argentina: proyecta crear 2.500 empleos y con buenos sueldos

El gobierno nacional no esperaba "la reacción y la dirigencia sigue los pasos de la gente, acá fue el pueblo de Avellaneda y Reconquista el que se levantó y me parece que calibraron mal", dijo Asís.

Recordó además que la vicepresidenta "ha hecho unas cruzadas memorables que fueron todas causas perdidas y esto tampoco podía salir bien, tenían que resolver y tal vez algunas irregularidades que ocurrieron con esta empresa mañana se van licuar porque va a haber una intervención amable".

"No creo que sea un retroceso, van a ver cómo acomodan el desbarajuste que armaron", anticipó Asís.

Intervención de Vicentin: la opinión de Domingo Cavallo

El ex ministro de Economía, Domingo Cavallo, aseguró que detrás de la decisión del presidente Alberto Fernández sobre la intervención y la intención de expropiación de la empresa Vicentin, está la vicepresidenta Cristina Kirchner.

"Es obvio que está Cristina atrás. No digo solo Cristina, sino esa idea marxistoide. Cristina comenzó a comprar esa idea desde que la asesora Kicillof en economía, de creer que el Estado es omnipotente y omnipresente para dirigir todo", manifestó el economista en declaraciones a TN.

En esa línea, manifestó que "es una idea anacrónica, la abandonan todos los países" y que si estas ideas avanzan en el oficialismo "Dios nos libre, eso significa que vamos a ir de mal en peor".

Cavallo calificó de "inconstitucional e ilegal" la intervención del Gobierno en Vicentin.

"El presidente hizo un anuncio que desconcertó a muchísimas gente y provocó reacciones muy negativas No solo porque es un error tratar a una empresa en convocatoria y de tanta trascendencia de la forma como la trataron. Esa intervención a todas vistas inconstitucional e ilegal. En todo caso el que debería haber intervenido la empresa era el juez de la quiebra", dijo.

"La idea de expropiar una empresa para quitarle el manejo a sus propietarios cuando han recurrido a la protección que le da a las empresas la ley de quiebras. El asunto es la incertidumbre que se para sobre el futuro de la Argentina", añadió.

Asimismo, expresó que "fue una decisión del presidente totalmente mal asesorado" y que esto "refleja que hay una vertiente dentro del Gobierno que quiere avanzar con la idea que el presidente dijo que era una locura, que es la idea de (Fernanda) Vallejos".

En esa línea, pidió que el Gobierno defina si quiere que "los emprendedores y los trabajadores de las empresas privadas sean el motor de la economía o creen que el Estado va a empezar a meterse en todos los sectores con empresas testigo".

El economista también apuntó contra esa idea de empresa testigo: "Esto de las empresas testigo no lo escuchaba desde los 70. Es una idea ridícula. Normalmente las empresas del Estado en Argentina se han manejado muy mal. Cuando han intervenido en el mercado, en lugar de generar transparencia, han provocado distorsiones y ha habido mucha corrupción".

"El presidente tiene que definir un rumbo. No puede ser que por un lado estén los que tironeen con ir a una estatización general de la economía, que va a ser todo a través de intervención del Estado. Y otros que dicen que realmente quieren empujar inversiones eficientes integrarnos al mundo".

Te puede interesar Otro "sueño" de Alberto: ya se cocina la creación de una YPF mega minera enfocada en oro y litio

Intervención de Vicentin : qué dijo Cavallo

Finalmente, aseguró que esto no es un buen mensaje para los acreedores externos de la deuda: "Si los acreedores que tenían que decidir si aceptan o no la propuesta. Estaban pensando una tasa de salida del 10% para valuar los nuevos bonos que se le ofrecían. Después de una noticia de la de ayer, seguramente que en lugar del 10% van a pensar en el 11 o 12%, se va a desvalorizar el valor de la oferta que el Gobierno pueda hacer".

Refiriéndose a las acusaciones de querer expropiar empresas al estilo chavista, Asís opinó: "Cuando hablas de Argentina como Venezuela es no entender nada, porque en realidad se habla de la coincidencia en un momento histórico irrepetible de 3 líderes: Chávez, Lula y Kirchner. Si verdaderamente creen que esto es la revolución expropiadora no entendieron nada. Puede haber alguna puja de poder, pero la obsesión que tienen los sectores de clase de media por el supuesto avance de la Doctora no es así".

Asís relacionó la intervención con la cuarentena por el coronavirus: "Si ya pifiaron en su cálculo al anunciar de una manera tan improvisada (la intervención a Vicentín), volver atrás con la cuarentena con la gente harta, dura lo que la sociedad está dispuesta a tolerar." "Se viene una Argentina muy difícil y pensaban que la pandemia la tenían resuelta. En muchos lados no llega la comida y puede haber algunas organizaciones que, con las protestas, pueden elegantemente extorsionar", agregó.

"El Gobierno está detrás de los acontecimientos, debe ser muy difícil convivir y hacer política cuando todos los principales columnistas miran la relación con tu vice y cuestionan tu legitimidad", reflexionó Asís.

"Tenían que salir de la pandemia, esa es la única razón por la cual tiraron esto tan pronto y mal. Sabían que había intentos, pero con más consenso. Pero si decidís hacer esto es porque te falta un dato fundamental y no medís la reacción del pueblo al que le pedís el voto".