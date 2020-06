Coronavirus, crisis y economía: cuántas empresas dejaron de pagar aportes jubilatorios de sus empleados

Según información oficial, unas 15 mil compañías dejaron de presentar declaraciones juradas de aportes a la seguridad social de sus empleados.

Un informe realizado por el Centro de Estudios para la Producción del Ministerio de Desarrollo Productivo estimó que en mayo la reapertura gradual del aislamiento social permitió que en 15 provincias más del 80% de los empleados del sector privado retomen sus tareas habituales.

Otras 9 provincias tienen entre el 75 y 80% de sus trabajadores en sus puestos laborales mientras que solo 3 (entre los que se encuentran la Provincia de Buenos Aires y la Ciudad), ese número está por debajo del 70%.

Sin embargo, la cuarentena muestra sus primeros efectos en el mercado laboral. "La reactivación económica comenzó, pero las secuelas de la pandemia se sienten. Entre febrero y abril, alrededor de 15 mil empresas dejaron de presentar declaraciones juradas de seguridad social ante AFIP, un 2,8% del total", explicó el informe.

"El sector de hoteles y restaurantes fue el más afectado, con una caída del 8% en la cantidad de empresas que declaran aportes. Si bien es prematuro catalogar esto como cierres definitivos, es un dato que ilustra el daño que ha generado el COVID-19", apuntó la cartera productiva.

El estudio oficial además relevó el impacto de las dos principales medidas tomadas por el Gobierno nacional para mitigar el impacto económico de la cuarentena: el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) para personas y la Asistencia a la Producción y el Trabajo (ATP) para empresas.

"De acuerdo a microsimulaciones realizadas conjuntamente con el Ministerio de Economía y de Trabajo, el IFE -junto con la duplicación de la AUH y la Tarjeta Alimentar- ha evitado que entre 2,7 y 4,5 millones de personas cayeran en la pobreza y la indigencia en el último bimestre", consideró el informe.

Respecto al programa ATP de ayuda para el pago de salarios, el Ministerio de Desarrollo Productivo estimó que 2,34 millones de personas que trabajan en 245 mil empresas parte de su sueldo de abril con asistencia del Estado.

"El sector industrial fue el que más ayuda recibió al concentrar el 27,1% del total de los beneficiarios de la ATP, con más de 630 mil asalariados. En segundo lugar, se encuentra el sector de comercio, con casi 559 mil empleados beneficiarios", continuó el reporte.

Por último, estimaron que el Estado aprobó 479 mil créditos a tasa cero para monotributistas y autónomos por un monto de $52.272 millones, de los cuales ya se otorgaron alrededor de 340 mil. Además de los empleados de comercio, sobresalen entre los solicitantes abogados, contadores, ingenieros y arquitectos.

¿Nueva moratoria?

El presidente Alberto Fernández anticipó hoy que el Gobierno evalúa lanzar una moratoria impositiva "para todo el mundo", una vez que se levante la cuarentena dispuesta para intentar frenar el avance del coronavirus.

"Estamos pensando en algún tipo de moratoria para blanquear a todo el mundo. Estamos trabajando en eso", garantizó el jefe de Estado.

En declaraciones radiales, Fernández aseguró que después del aislamiento lanzará un programa económico: "Claro que sí", dijo, al ser consultado sobre eso.

Por otra parte, el Presidente reconoció que hubo dificultades con la asistencia del Estado Nacional en el marco de la emergencia sanitaria.

"Hubo mucha gente que no aplicó, como por ejemplo con el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) porque el Estado no la tiene registrada. Eso demuestra la debilidad de la economía argentina, que tiene un nivel de funcionamiento informal altísimo", enfatizó.

Avanza la segunda ronda del IFE

Desde la semana pasada el Gobierno volvió a abonar el IFE a los beneficiarios que habían cobrado la primera vez.

Los pagos se completarán en un período de entre 4 a 5 semanas, a través de las cuales se buscará también generar una cuenta bancaria para los beneficiarios que aún no están bancarizados.

Tendrán acceso a esta nueva tanda de los $10.000 del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) los casi 9 millones de personas que lo cobraron en la primera ronda.

Para esta segunda tanda del Ingreso Familiar de Emergencia de $10.000, no habrá que reinscribirse en la ANSES, sino que bastará con haber sido elegido para la primera vuelta del beneficio.

Todos aquellos beneficiarios del bono que vivan en una provincia en la que se prolongue la cuarentena podrán volver a cobrar un segundo "refuerzo" de forma automática en junio.

Una de las últimas novedades del Bono 10000 ANSES es que quienes no tengan Clave Bancaria Uniforme (CBU) tendrán como nuevo lugar de cobro para la segunda ronda a una sucursal bancaria, en la que se le abrirá una caja de ahorros para asegurar su inclusión financiera.

Este universo incluirá a la mayoría de los casi 1,3 millones que eligieron como boca de pago el Correo Argentino y para los que eligieron los cajeros automáticos de las redes Link o Banelco, y que se está trabajando con bancos públicos y privados para definir la distribución de las futuras nuevas cuentas.

IFE segunda tanda: ¿quiénes acceden?

El Bono 10000 junio, al igual que la primera edición, está destinado a la asistencia de grupos familiares de trabajadoras o trabajadoras informales y de casas particulares, así como de monotributistas sociales y de categorías A y B.

Para acceder al IFE segunda tanda es necesario tener entre 18 y 65 años y ser argentino nativo o naturalizado y residente, con una residencia legal no inferior a los dos años

No pueden cobrarlo grupos familiares en los que haya ingresos provenientes de un trabajo en relación de dependencia en el sector público o privado; de un monotributista de categoría C o superior, o del régimen de autónomos; de una prestación de desempleo; de jubilaciones, pensiones o retiros contributivos o no contributivos; o de programas sociales como el salario social complementario, Hacemos Futuro, Potenciar Trabajo u otros.

Sí pueden acceder los titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH), la Asignación por Embarazo y el programa Progresar.