Aguinaldo 2020: ¿cuándo se cobra en junio y cómo se calcula?

Se trata de una suma que es esperada por los trabajadores argentinos, más aún en las épocas de bolsillos "flacos". Qué estipula la ley

Los empleados en relación de dependencia cobran el aguinaldo o sueldo complementario en dos cuotas, la primera en junio y la segunda en diciembre. Entre ambos pagos, suman un sueldo completo, de manera que en cada cuota se paga el 50%, que es lo que se conoce como medio aguinaldo.

La ley dispone que las empresas tienen tiempo hasta 30 de junio y hasta el 18 de diciembre para abonar cada remuneración.

En cuanto al medio aguinaldo de junio, que es el que ya está próximo pagarse, y para el cual el Gobierno está analizando si asistirá a las empresas, el empleador tiene tiempo hasta el día 30 para depositarlo. Es decir, el plazo legal es distinto al que corresponde al depósito del salario de este mes, que se extiende hasta los primeros días hábiles de julio. Hay excepciones, vinculadas a aquellas actividades en los que el componente salarial es muy volátil (por horas extra, comisiones o jornales) y las empresas necesitan esperar hasta fin de mes para tener la información completa para liquidar el salario complementario.

Cuánto se cobra

A grandes rasgos, para calcular el medio aguinaldo de junio debe tomarse el salario más alto del semestre y dividirlo por dos. La ley 23.041, sancionada en enero de 1984, dispuso que el aguinaldo "será pagado sobre el cálculo del 50% de la mayor remuneración mensual devengada por todo concepto dentro de los semestres que culminan en junio y diciembre de cada año".

Esa mayor remuneración mensual debe tener en cuenta algunos conceptos que se adicionan al básico. Por ejemplo, las horas extras y las comisiones deben ser tenidas en cuenta para hacer el cálculo.

En cambio, la trabajadora con licencia por maternidad no percibe remuneraciones, sino un subsidio que abona la ANSES. Ese pago no se computa para el cálculo del aguinaldo. Si la trabajadora entró en licencia el 1 de abril, por ejemplo, cobrará el medio aguinaldo de manera proporcional por los meses trabajados y de acuerdo a los salarios que percibió mientras estuvo en actividad.

Algo similar ocurre con las asignaciones familiares. Como son un subsidio que paga ANSES, no forman parte del salario y no se tienen en cuenta para el cálculo del medio aguinaldo.

Conflicto en la cuarentena

Frente a las versiones sobre el riesgo de pago del medio aguinaldo en junio a raíz de la pandemia, el cotitular la CGT Héctor Daer afirmó que los trabajadores "tienen que cobrar el aguinaldo" y que "no hay ningún debate sobre la mesa" respecto a la posibilidad de que no se pague debido a la crisis económica derivada de la pandemia de coronavirus.

"Los trabajadores deben cobrar el aguinaldo tal cual lo establece la ley de contrato de trabajo. Esto es así y hasta ahora no hay puesto ningún debate sobre la mesa", dijo el gremialista.

En ese sentido, el líder del gremio de Sanidad expresó que "no podemos plantearnos una generalización como la que aparece hoy en la prensa, porque lo que estaríamos haciendo es una transferencia financiera hacia los sectores empresariales".

Daer se refirió al cobro del medio aguinaldo durante la cuarentena

"Acá no se puede establecer una generalidad sobre una situación que no es a nivel país. Si hay sectores empresarios que les va muy bien, ¿por qué van a tener un paraguas de cobertura (con el no pago del aguinaldo) con beneficios financieros en detrimento de la economía de los trabajadores y sus familias", planteó.

Por otra parte, destacó el Programa de Asistencia al Trabajo y la Producción (ATP) y recordó que "hay que tener en cuenta que el objetivo de los ATP es generar sustentabilidad frente a la crisis provocada por la pandemia" del coronavirus.

En ese marco, añadió: "El ATP del Gobierno auxilia el salario de los trabajadores en el medio de la crisis provocada por la pandemia. Si hubieron empresas que no lo necesitaban o que incluyeron en sus registros a personas que no lo necesitaban, no debieran haber incluido, me parece que no es ético".

En tanto, Daer también dijo que "la dirigencia argentina, toda la dirigencia del país, ya debemos ir pensando la Argentina post pandemia, debemos pensar en cómo volver a una economía normal, a un mercado mucho más regulado y mucho más activo, más equitativo con los trabajadores adentro de las empresas y no que el ajuste económico caiga sobre los trabajadores".

Finalmente, el cotitular de la CGT y líder de Sanidad dijo que la "Argentina tiene que tener una profunda reforma impositiva, donde los que más tienen y más ganan generen un mayor esfuerzo, y no como hoy que con el impacto del Impuesto al Valor Agregado (IVA) los que consumen con su salario pagan el 21 por ciento liso y llano y otros tienen un menor porcentaje de ese tributo".