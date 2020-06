El Gobierno quitó el "cepo" a ex presos políticos: podrán comprar dólares a precio oficial sin límite y girarlos al exterior

Podrán comprar más de u$s200 mensuales. Tras la publicación de la Comunicación, la autoridad monetaria buscó aclarar la situación

El Banco Central de la República Argentina habilitó a todas las personas residentes en el exterior que cobran pensiones como ex presos políticos a comprar dólares a precio oficial y girarlos al exterior sin restricciones ni límites.

En el último punto de la Comunicación 7052, se habilita a los ex presos políticos "que percibieron fondos en el país asociados a los beneficios otorgados por el Estado Nacional" a realizar "transferencias a cuentas bancarias en el exterior".

En la Comunicación 7052 se aclara que este beneficio sólo lo tendrán los beneficiarios de las Leyes 24.043, 24.411 y 25.914, es decir, aquellas personas que fueron lesionadas o detenidas durante la última dictadura, o bien tuvieron familiares desaparecidos, o nacieron en cautiverio, o sufrieron sustitución de identidad.

La mencionada Comunicación 7052 explica que esta excepción a las restricciones vigentes se debe incorporar como punto 3.12.6 al texto "Exterior y cambios".

Dicho beneficio estuvo vigente hasta agosto del año pasado, cuando se impuso el primer cepo parte de las anteriores autoridades el BCRA.

El grueso de los argentinos que quieren comprar dólares en el mercado oficial solo pueden hacerlo, y con un recargo del 30%, hasta un tope de 200 dólares por mes.

La entidad monetaria habilitó la compra de dólares sin límite a beneficiarios de determinadas leyes

Qué dice el texto

Al analizar el texto "Exterior y Cambios" encontramos que el punto 3.12 hace referencia a todas las excepciones que escapan de las restricciones impuestas por el Banco Central para la compra de divisas, donde a partir de este jueves se sumaron los ex presos políticos.

"El acceso al mercado de cambios por parte de clientes no residentes para la compra de moneda extranjera requerirá la conformidad previa del BCRA, excepto por las siguientes operaciones", explica el punto 3.12 al que ahora sumaron a los pensionados por ser ex presos políticos.

En la mencionada comunicación "Exterior y Cambios" se detallan otras personas exceptuadas de las restricciones vigentes para la compra de dólares, y en todos esos casos impone límites claros a la cantidad de dólares que pueden comprar. Sin embargo, en la reciente comunicación que habilita a comprar y girar dólares al exterior a los ex presos políticos que reciben pensiones del Estado en cuentas en Argentina, el BCRA no pone límites claros, lo que da vía libre para la compra irrestricta.

En el Banco Central salieron a aclarar que no se trata de una apertura del mercado cambiario generalizada para estas personas

Ejemplo

En el punto 3.12.5, el BCRA explica que estarán habilitados a acceder al mercado de capitales a precio oficial los no residentes que realizan turismo en el país, a los que les impone un límite de compra de 100 dólares: "Compra de billetes en moneda extranjera de personas humanas no residentes en concepto de turismo y viajes por hasta un monto máximo equivalente a US$ 100 (dólares estadounidenses cien) en el conjunto de las entidades".

En el nuevo punto 3.12.6 que suma a la excepción a los ex presos políticos no especifica ningún tipo de límite: "Transferencias a cuentas bancarias en el exterior de personas humanas que percibieron fondos en el país asociados a los beneficios otorgados por el Estado Nacional en el marco de las Leyes 24.043, 24.411 y 25.914 y concordantes".

En el Banco Central salieron a aclarar que no se trata de una apertura del mercado cambiario generalizada para estas personas. "Son unos casos puntuales, uno o dos, que habían quedado pendientes."

Y explicaron que "Los argentinos que viven en el exterior y percibieron indemnización la cobran en su lugar de residencia. Es el mismo caso de los argentinos jubilados que viven en el exterior y que cobran en su lugar de residencia".

En este caso, si una persona reside en el exterior y percibe en la Argentina una jubilación de, por ejemplo, $70.000, puede transformar esa cifra a dólares al cambio oficial sin el recargo del 30%, y girarla a una cuenta en su país de residencia. En el Banco Central señalan que se trata de casos puntuales que iniciaron los trámites porque están a punto de cobrar dicho beneficio y tienen residencia fija en el exterior.

Jorge Carrera, vicepresidente segundo de la entidad, a través de su cuenta personal de Ttwitter, indicó que "los pesos que podían cambiarse por dólares al cambio oficial y sin recargo son sólo por el monto de la indemnización".

"Se amplía ese tratamiento (que hoy alcanza a jubilados argentinos residentes en el exterior) a las eventuales indemnizaciones de no residentes, al igual que los jubilados no residentes o embajadores se limita al monto de lo que demuestre que cobró", enfatiza.