Melconian: "Es una vergüenza que 20 millones de personas reciban ayuda del Estado"

El economista apuntó contra el Gobierno por la desmedida emisión monetaria en tiempos de pandemia y auguró que el país "no va a tener una salida para bien"

Con fuertes dardos a la administración de Alberto Fernández por el manejo de la pandemia, el ex presidente del Banco Nación Carlos Melconian consideró que más allá de un rebote estadístico, la situación económica argentina "no va a tener una salida para bien" y apuntó contra la falta de planificación para salir del confinamiento, que este viernes se endureció en el AMBA y Chaco hasta el 17 de julio.

El economista advirtió por la desmedida emisión monetaria y el gran costo fiscal que le está demandando al Estado la cantidad de personas que actualmente están siendo asistidas.

"Veníamos atados con alambre. Nunca nadie le dio pelota a la estabilidad macro, a tener un mercado de deuda, a tener un canuto. Tenemos un nivel de gasto equivalente a la década del 2000, pero sin la soja, los fondos de pensión y sin Chávez que compraba los bonos", dijo.

"La competencia populista entre partidos políticos o tipos que quieren ser presidentes, tiene que terminar. Es una vergüenza que 20 millones de personas reciban ayuda del Estado. Te dan un plan por un lado y te rompen el culo por el otro", se quejó el especialista.

"El tipo de pregunta que se abre es no sólo cómo salís de la crisis sanitaria, sino cómo vas a manejar el palazo del nivel de actividad y las empresas, el tema de la deuda, el déficit fiscal, la emisión, qué pasará con la inflación y el tipo de cambio. Esas preguntas no están en el resto del mundo, donde se está pensando cómo sigue la nueva normalidad y si la deuda o la inflación en 2022 o 2023 tienen alguna modificación. Nosotros acá estamos con el culo en la mano con el resto de la salida", indicó el economista.

Con respecto a la situación bonaerense, indicó: "Un territorio que te ocupa el 40% del PBI, más allá de cómo se mida la pobreza por ingreso, es que no ha tenido políticas públicas, no se cuidó la salud. ¿Nos vamos a desayunar ahora, después de 40 años, que tenemos un quilombo en la provincia de Buenos Aires?".

Melconian pide que se cierre la negociación de deuda

Negociación de la deuda y emisión monetaria

"El dilema más grande es que la Argentina lleva 7 meses en una negociación de la deuda y el resto de Latinoamérica, coloca deuda al 2,5% anual para paliar la pandemia. Entonces estamos en una nube de pedo acá, porque estamos viendo el segundo decimal después de siete meses", se quejó Melconian.

También dijo que "habrá que ver cómo sigue la política fiscal, ya no a mansalva, sino focalizarla para no emitir al infinito. Y ver cómo la evacuás (esa emisión). Alguien debe mirar cómo esto no vuele por el aire. Tiene que venir una gestión mucho más fina. En los niveles de emisión previos, no podés seguir".

En ese punto, sobre las últimas decisiones del Gobierno, dijo: "Primero, recuperemos el sentido común de la política. Terminemos con los Vicentin, con los Sancor. Segundo, vayamos percibiendo qué pasa con los rebotes estadísticos en el nivel de actividad. Terminemos con los intentos de expropiación, cerremos la negociación de la deuda y empecemos un país mejor".

El expresidente del Banco Nación se mostró preocupado por la "desmedida" emisión

La recesión y los planes sociales

"Está clarito que en el mejor de los casos vamos a rebote estadístico. Argentina no va a tener una salida violenta para bien de todo esto, tuvimos caída equivalentes en la hiperinflación y el corralito. Y salimos con el cambio de régimen absoluto de Menem y la década fenomenal post Remes Lenicov que le tocó a la región", enfatizó Melconian.

Y sobre los costos para el Gobierno, indicó que "a la salida de esto preocupémonos por el dólar, la inflación, la salida del PBI, vayamos derechito al FMI que va a ser otro sapo que vas a tener que tragar, pero empecemos a pensar como alguna vez, te agarra con algún canuto, con alguna posibilidad de acceder al mercado de deuda, no para gasto corriente, sino para enfrentar un evento como este".

"La competencia populista entre partidos políticos o tipos que quieren ser presidentes, tiene que terminar (…). Es una vergüenza que 20 millones de personas reciban ayuda del Estado. No podés presentar un paper que dice que el 89% vive del Estado. Lo que el líder debe decir que el orgullo es que la gente tiene laburo. Te dan un plan por un lado y te rompen el culo por el otro", concluyó.