Alfredo Casero sin filtro: "Lo que está pasando es muy parecido a lo que pasó en el chavismo"

El humorista Alfredo Casero volvió a arremeter contra el gobierno de turno y criticó la falta de democracia.

Partiendo de la grabación que hicieron los tres funcionarios, Casero explicó que "grabaron porque no les da la cara. Ya reconocemos a los periodistas amigos, cuáles son los medios que van a decirles que es lindo y cuáles que es feo. Entonces, como ya está claro y saben que puede salir cualquiera a preguntarle algo que no es debido, automáticamente lo cortan".

"Esto que está pasando es parecido a lo que pasó en el chavismo. Pareciera que estoy diciendo una locura, pero usted sabe de economía (al economista Claudio Zuchovicki, también presente en el programa de Mirtha Legrand) y sabe la manera en la que se destruyó una economía infernal como era la de Venezuela. Lo primero que hicieron: la energía y la salud. Después, empezar a sacarse de encima a la gente. No solamente ellos, que son los funcionarios a los que yo les pago, que tienen que vigilar y me tiene que dar lo mejor de sí, incluso por intermedio de mis representantes, que son los diputados y los senadores. Ellos están callados. Los hacen votar de una manera payasesca", dijo Casero.

En ese sentido, se refirió al cruce que protagonizaron el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, y el legislador opositor Fernando Iglesias, durante la sesión del jueves pasado en Cámara de Diputados. "(A los diputados) Los hacen callar, como pasó con Fernando Iglesias. Si vos o yo tenemos un problema no tenemos a quién acudir en la Justicia. La Justicia está callada".

En este sentido, explicó que "la gente muchas veces confunde república con democracia, y también gobierno con Estado. Eso me lo explicó mi hermano, que sabe mucho. Entonces, la gente piensa que el estado es ese gobierno. El gobierno es eventual, y tenemos un gobierno eventual que está haciendo un daño hacia adelante y hacia atrás. Lo único que quiero, más allá de la salud, es que se restablezcan el orden democrático y la república urgentemente".

Y agregó: "Después, podemos hablar de todo lo demás, pero si no la tenemos funcionando la república va a desaparecer. Enfermos mentales diciendo con el dedo qué es lo que hay que hacer y lo que no. ‘Vos, cállate, que no tenés coronita, no me hagas perder la paciencia’, dijo un tipo como Massa a un diputado. Es como que yo te diga (mirando a Juana Viale): ‘Ojo, eh. Te vas a morir, eh. Si no me das bola también te vas a morir, eh. ¿Te vas a poner en contra mío?’".

Por último y, con tono efusivo crítico la justicia que hay en Argentina: "La gente va a empezar a mandar preso al vecino, como está pasando ahora. Si no hay Justicia, y la Justicia no se pone a trabajar, va a pasar como ahora que linchan a un tipo y lo tiran al fuego (en referencia a lo ocurrido en Merlo la semana pasada). Porque la Justicia está para hacer que los hombres puedan vivir en paz. Nosotros no podemos vivir en paz si no tenemos Justicia ni Congreso. No podemos ni tenemos una república. No hay otra manera más que la república".