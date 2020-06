Sueldos: ¿cuál es el salario promedio de los empleados en la Argentina?

El Indec difundió datos sobre la situación salarial y la distribución de los ingresos en el país durante el primer trimestre del año. Los detalles

El 60% de la población ocupada ganaba sueldos por hasta $29.000 al término del primer trimestre del año, en medio de una mejora de la distribución del ingreso según el coeficiente de Gini y un retroceso del 5,4% de la economía, informó este lunes Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).

El informe "Distribución del Ingreso" precisó además que el 10% más pobre de la población ocupada concentraba el 1,3% del total de ingresos, mientras que el 10% más rico reunía el 28,9 %, al término del primer trimestre del año.

Respecto a la población ocupada, el Indec informó que se registró un ingreso promedio de $28.497 y un ingreso mediano de $24.000.

El Indec explicó también que el ingreso promedio per cápita de la población, más allá de si está ocupado o no, alcanzó los $19.916, mientras que la mediana del ingreso per cápita fue de $14.500.

Sueldos: el Indec asegura que mejoró la distribución del ingreso con respecto a fines del año pasado.

Mejora en la distribución del ingreso

La distribución del ingreso registró una leve mejora en el primer trimestre del año, de 1,1 puntos porcentuales respecto de fines de 2019, informó el Indec.

Sin embargo, la distribición sufrió un deterioro de 0,6 puntos en forma interanual, de acuerdo con la estadística oficial, y el sector más pobre de la población tuvo ingresos 23 veces más bajos que el más rico.

El coeficiente de Gini, que mide el grado de desigualdad a través del ingreso, se ubicó en el primer trimestre del año en 0,444 (cuanto más se acerca a cero, más igualdad).

En igual período del año anterior había sido de 0,447, y de 0,439 en diciembre último.

Según el informe oficial la suma total de ingresos de la población creció 49,6% en relación con igual trimestre de 2019, donde los ingresos laborales crecieron 44,6% y los no laborales, 63,2%.

Del total de la población relevada en los 31 distritos el 61% percibió algún ingreso, con un promedio de $32.378.

El ingreso promedio de los sectores más pobres, del primer al cuarto decil, fue de $11.650, en el medio (del 5 al 8) de $30.754 y el del estrato alto (9 y 10) a $77.083.

Ingresos en crisis: los datos de Indec todavía no dan cuenta del impacto de la pandemia.

Ingresos segmentados

En los primeros cuatro deciles de la población ordenada según ingreso de la ocupación principal el promedio fue $10.570, el los deciles medios de $28.579, mientras que en los más altos, de $64.218.

En la población ocupada el ingreso salarial promedio fue de $30.080, que implicó un aumento interanual de 45,7%, por debajo de la inflación del 53,8% del año anterior, la más alta de los últimos veintiocho años.

El ingreso promedio de los asalariados que tienen descuento jubilatorio fue de $37.519, con una suba interanual del 46,9% y en el sector del trabajo informal o en negro el promedio llegó a $15.980, con un alza interanual del 42,7%.

En el caso de los hogares los ingresos laborales representan el 70,8% de los ingresos totales, mientras que no laborales alcanzaron el 29,2% restante.

Según la encuesta de distribución del ingreso que distribuyó el organismo los varones tienen un ingreso promedio de $36.695 mientras que el de las mujeres es de $28.279.

El año pasado el ingreso promedio de las sectores más bajos mostró un aumento interanual del 56,1%; en el estrato medio, 47,3% y en el estrato alto, 46%.