Fuerte cuestionamiento de Lacunza al manejo de la economía en medio del coronavirus: "La foto del final va a ser peor"

El ex ministro de Hacienda del Gobierno de Mauricio Macri, expresó su preocupación por las decisiones que el Gobierno tomó en materia económica

Hernán Lacunza, ex ministro de Hacienda del Gobierno de Mauricio Macri, expresó su preocupación por las decisiones que el Gobierno tomó en materia económica y pronosticó mayor pobreza, desempleo e inflación para cuando termine la pandemia por coronavirus​.

Además, el ex titular de la Cartera de Hacienda fue crítico por la extensión de las negociaciones de la deuda.

"Hay dos fotos inexorables: las víctimas sanitarias y las víctimas económicas. Argentina adoptó más un extremo para que la primera foto no sea tan dramática, a costa de la segunda. Es una cuestión de política", apuntó Lacunza, haciendo alusión a la extensión de la cuarentena para evitar el colapso sanitario en desmedro de la economía.

El ex titular de la Cartera de Hacienda fue crítico por la extensión de las negociaciones de la deuda

Asimismo, el ex funcionario también cuestionó el exceso de emisión al afirmar: "Otra vez volvimos al déficit y lo estamos financiando con la emisión".

"No agreguemos una tercera foto dentro de un par de meses que no va a ocurrir en el resto del mundo, que además de las victimas sanitarias y de las victimas pymes tengamos un proceso de inestabilidad inflacionaria por un exceso de emisión", dijo en declaraciones a radio La Red.

En ese sentido, agregó: "Vamos a tener caídas del producto más delicadas y la foto del final va a ser peor".

Críticas a la negociacion por la deuda

Posteriormente, Lacunza advirtió mayores problemas en todos los índices económicos: "El comportamiento de caída rápida y recuperación más lenta es lo que uno puede esperar para la Argentina. Pero cuando uno está en el pozo.... van a quedar efectos duraderos de la pobreza, el desempleo, más tarde la inflación...".

Con respecto a la deuda externa, uno de los temas que había comenzado a barajar en los últimos meses de gestión, Lacunza fue crítico de Martín Guzmán y dijo estar "preocupado".

Te puede interesar Pagan buenos sueldos y contratan personal pese a la crisis: este es el sector del momento

"La negociación de la deuda está en veremos, debería haber durado menos, sobre todo porque la extensión no es gratis. Mantener en este escenario de tanta incertidumbre local y mundial un tema abierto que agrega incertidumbre, que no es gratis en términos de reservas, de riesgos cambiarios... estoy un poco preocupado", analizó.

A pesar de la falta de certezas, el economista valora un aspecto positivo de las negociaciones.

Lacunza criticó a Guzmán

"Todos tenemos información fragmentada. A pesar de esas idas y vueltas, nadie se levantó de la mesa y eso es positivo. Hace rato que terminó el partido y el tiempo de alargue. Argentina dejó de pagar el 22 de abril y el alargue terminó el 22 de mayo y nadie se fue al vestuario".

Asimismo, el ex ministro cree que no es buena la extensión de las negociaciones: "Cuando el tiempo del regateo natural de una negociación terminó, y cuando estas negociando en nombre de 45 millones de personas, apuntarle al fleje no es negocio. Si pega en la línea, todos aplauden, pero si pega dos centímetros afuera tenés un problema con 45 millones de pasajeros a bordo. Eso no es pagar más; es pagar lo mínimo posible pero no tardar siete meses".