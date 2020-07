Sueldos en empresas de ecommerce arrancan en $52.500: el ranking de salarios, puesto por puesto

Los nuevos hábitos de consumo por el covid-19, transformaron al comercio electrónico en la estrella del momento y a sus profesionales en los más buscados

Las consecuencias económicas de la pandemia trajeron nuevos hábitos de consumo, destacándose entre ellos el ecommerce, la estrella del momento, que logró una recuperación en el sector del comercio y la supervivencia a industrias muy golpeadas, como la gastronomía.

Esta situación se ve reflejada en el momento de buscar nuevos profesionales y en la definición de sus correspondientes salarios.

"Las posiciones que más se buscan son: director, gerente, jefe y analistas de e-commerce; analista y jefe de marketing digital; community manager; especialista SEM y SEO; project manager digital; diseñador UI/UX, y maqueteador web", enumera Miguel Terlizzi, presidente de Hucap.

Coincidiendo en el diagnóstico de los sectores que más demandan, el informe de Bumeran que analiza el mercado laboral durante el último mes también hizo foco en los salarios.

Quienes se presentan a puestos junior, piden ganar $40.500, cifra que aumento un 9% en el trimestre y 38% en el último año. Los postulantes a posiciones senior, pretenden un salario de $60.400, esta cifra acumula un aumento del 9% en el trimestre y de 42% en doce meses.

Finalmente, el sueldo pedido para los puestos de jefe/supervisor es de $98.200, con un incremento de 6% en el trimestre y de 38% en el año.

El siguiente cuadro resume cuáles son los puestos más buscados y los salarios que se pagan hoy día:

Este cuadro resume los salarios que reciben los empleados que trabajan en ecommerce

IT, pleno empleo

"Un estudio reciente elaborado por el Foro Económico Mundial asegura que se podrían crear en el corto plazo 133 millones de empleos, esencialmente relacionados con la transformación digital, en campos como la inteligencia artificial, el tratamiento de datos, el desarrollo de aplicaciones o el marketing", añade Sebastián Peña, Chief Human Resources Officer de etermax, dejando en claro que esta tendencia es global.

Es que la industria del software y servicios informáticos parece no tener techo, incluso en Argentina. "Para lo que resta de este año esperamos crear 2.500 nuevas posiciones laborales", dice Sergio Candelo, presidente de CESSI.

Al desgranar qué tipo de puestos demandará esta industria en 2020, el Observatorio Permanente de la Industria de Software y Servicios Informáticos (OPSSI), considera que se centrará en puestos relacionados al Desarrollo de Software, considerando un 61% de requerimiento por parte de las empresas de la industria. Luego, los más pedidos son los que se relacionan a la calidad y funcionalidad (23%), las posiciones que no son específicamente tecnológicas (9%) y las de Infraestructura (7%).

Entre las posiciones buscadas están los "desarrolladores full stack (programadores que conocen tanto lo referente al front end, la parte del software que interactúa con los usuarios, como el back end) y especialistas en cloud", cuenta Carla Cantisani, directora de Servicios del Grupo Adecco Argentina.

¿Qué industrias son las que demandan? "En primer lugar están los bancos y las financieras, que genera el mayor ingreso en desarrollo de software. Detrás aparecen el software y servicios informáticos, comercio y salud. Luego, en menor medida, están administración pública, energía y minería, telecomunicaciones, salud, transporte y logística", resume Luis Garay, gerente de Nucleus (unidad de tecnología de Bayton Group).

Sueldo promedio en la Argentina

En líneas generales, el 60% de la población ocupada ganaba sueldos por hasta $29.000 al término del primer trimestre del año, en medio de una mejora de la distribución del ingreso según el coeficiente de Gini y un retroceso del 5,4% de la economía, informó este lunes Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).

El informe "Distribución del Ingreso" precisó además que el 10% más pobre de la población ocupada concentraba el 1,3% del total de ingresos, mientras que el 10% más rico reunía el 28,9%, al término del primer trimestre del año.

Respecto a la población ocupada, el Indec informó que se registró un ingreso promedio de $28.497 y un ingreso mediano de $24.000.

El Indec explicó también que el ingreso promedio per cápita de la población, más allá de si está ocupado o no, alcanzó los $19.916, mientras que la mediana del ingreso per cápita fue de $14.500.

Sueldos: el Indec asegura que mejoró la distribución del ingreso con respecto a fines del año pasado.

Mejora en la distribución del ingreso

La distribución del ingreso registró una leve mejora en el primer trimestre del año, de 1,1 puntos porcentuales respecto de fines de 2019, informó el Indec.

Sin embargo, la distribición sufrió un deterioro de 0,6 puntos en forma interanual, de acuerdo con la estadística oficial, y el sector más pobre de la población tuvo ingresos 23 veces más bajos que el más rico.

El coeficiente de Gini, que mide el grado de desigualdad a través del ingreso, se ubicó en el primer trimestre del año en 0,444 (cuanto más se acerca a cero, más igualdad).

En igual período del año anterior había sido de 0,447, y de 0,439 en diciembre último.

Según el informe oficial la suma total de ingresos de la población creció 49,6% en relación con igual trimestre de 2019, donde los ingresos laborales crecieron 44,6% y los no laborales, 63,2%.

Del total de la población relevada en los 31 distritos el 61% percibió algún ingreso, con un promedio de $32.378.

El ingreso promedio de los sectores más pobres, del primer al cuarto decil, fue de $11.650, en el medio (del 5 al 8) de $30.754 y el del estrato alto (9 y 10) a $77.083.

Ingresos en crisis: los datos de Indec todavía no dan cuenta del impacto de la pandemia.

Ingresos segmentados

En los primeros cuatro deciles de la población ordenada según ingreso de la ocupación principal el promedio fue $10.570, el los deciles medios de $28.579, mientras que en los más altos, de $64.218.

En la población ocupada el ingreso salarial promedio fue de $30.080, que implicó un aumento interanual de 45,7%, por debajo de la inflación del 53,8% del año anterior, la más alta de los últimos veintiocho años.

El ingreso promedio de los asalariados que tienen descuento jubilatorio fue de $37.519, con una suba interanual del 46,9% y en el sector del trabajo informal o en negro el promedio llegó a $15.980, con un alza interanual del 42,7%.

En el caso de los hogares los ingresos laborales representan el 70,8% de los ingresos totales, mientras que no laborales alcanzaron el 29,2% restante.

Según la encuesta de distribución del ingreso que distribuyó el organismo los varones tienen un ingreso promedio de $36.695 mientras que el de las mujeres es de $28.279.

El año pasado el ingreso promedio de las sectores más bajos mostró un aumento interanual del 56,1%; en el estrato medio, 47,3% y en el estrato alto, 46%.