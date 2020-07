Los 5 mitos de la negociación de la deuda, la campaña oficial para contrarrestar la ofensiva de los acreedores

El Gobierno difundió, vía una consultora en comunicación de Washington, un paper donde intenta responder a los principales cuestionamientos de la operación

El Gobierno argentino, mientras que siguen las conversaciones con los acreedores, lanzó una especie de campaña en los Estados Unidos para "limpiar" su nombre en medio de la guerra de comunicados, operaciones, y trascendidos por el canje de deuda.

Mientras que los bonistas siguen diciendo que el país no está negociando con ellos, y que la intransigencia del equipo económico hará se profundice el default, el Gobierno impulsó una campaña para romper ciertos mitos de esta operación. Utilizó a la consultora de comunicación estadounidense Glover Park Group que distribuyó en los últimos días un paper titulado "La reestructuración de la deuda de la República Argentina: mitos y realidades".

"Del 8 al 17 de junio de 2020, la República Argentina sostuvo reuniones con inversores que habían celebrado acuerdos de confidencialidad (NDA) para discutir opciones para reestructurar la deuda de derecho extranjero de la República. En el transcurso de ese diálogo, las soluciones propuestas por los tenedores de bonos fueron en gran medida inconsistentes con el análisis del personal técnico del FMI sobre la sostenibilidad de la deuda y los parámetros necesarios para que Argentina restablezca la estabilidad macroeconómica. También hubo falta de comprensión y diálogo significativos", comienza el documento que está dando vueltas para convencer de las bondades de la estrategia argentina.

En particular, acota, algunos puntos importantes que se suponen resueltos en la conversación no se reflejaron en propuestas o evaluaciones escritas. Como resultado, continúa el escrito, Argentina eligió no renovar los acuerdos de confidencialidad una vez vencidos, extendió aún más su oferta al 24 de julio a los tenedores de bonos y anunció que la República "continuaría las discusiones y permitiría a los inversores continuar contribuyendo a una reestructuración exitosa de la deuda" mientras evaluaba "todas las opciones disponibles como parte de un proceso integral para restaurar la estabilidad macroeconómica".

El Gobierno busca ganar la batalla de opinión en Washington respecto a lo que se hizo en el canje.

Desmitificando el canje

Acto seguido, el paper que armó Glover Park Group -según trascendidos- junto a la Embajada argentina en Washington que lidera Jorge Argüello, plantea los cinco mitos que -dicen- están flotando en el mercado financiero con respecto a la reestructuración.

-Mito número 1: Argentina se alejó de la mesa de negociaciones

"Argentina no se alejó de las negociaciones. Por el contrario, la República invitó a todos los grupos de tenedores de bonos a extender las NDA -acuerdos de confidencialidad- para continuar las negociaciones sobre la estructura de una oferta de canje de deuda, incluido el diseño de un Instrumento de Recuperación de Valor (VRI), bajo la premisa de que las restricciones sobre la sostenibilidad de la deuda deben respetarse. A pesar de estos desafíos, la República agradece las consultas adicionales de buena fe antes del vencimiento de la oferta actual el 24 de julio".

-Mito número 2: Las negociaciones entre el Gobierno de Argentina y sus tenedores de bonos fueron productivas y debería haberse permitido que continuaran

"La República Argentina ha buscado llegar a un consenso con los tenedores de bonos lo más rápido posible para permitir que el gobierno vuelva a centrar su atención en la gestión de la respuesta al COVID19 y la reapertura de la economía. En este entorno, la falta de coordinación y liderazgo entre los tenedores de bonos ha sido un obstáculo crítico. Más demoras innecesarias corren el riesgo de socavar las perspectivas de recuperación de Argentina y ejercen una presión adicional sobre la infraestructura de salud pública del país. La República tiene la esperanza de que los grupos de acreedores armonicen sus posiciones en el curso del proceso completo del período de suscripción".

-Mito número 3: Las ofertas presentadas por los acreedores fueron razonables

"Si bien algunos de los acreedores de Argentina respondieron a la propuesta el 8 de junio con ajustes razonables propuestos, otros presentaron contraofertas que fueron significativamente más allá de lo que Argentina puede comprometerse responsablemente, y también inconsistentes con el análisis del personal técnico del FMI sobre la sostenibilidad de la deuda y los parámetros necesarios para que Argentina restablezca la estabilidad macroeconómica.

Además, la incapacidad de los acreedores para llegar a un acuerdo entre ellos ha sido insuperable, a pesar de los continuos esfuerzos de Argentina para llegar a un acuerdo. Además, algunas propuestas, especialmente la reversión de las cláusulas de acción colectiva existentes, incluyeron ajustes al marco contractual equivalente a invertir años de construcción de consenso en la comunidad financiera internacional".

El mayor fondo de Nueva York sigue rechazando la propuesta argentina y avisa por ir a litigar.

Diálogo de sordos y la esperanza

-Mito número 4: La oferta más reciente de Argentina a los acreedores no fue lo suficientemente generosa

"Argentina propuso por primera vez una oferta de canje por su deuda extranjera el 21 de abril. Esta oferta fue rechazada por grupos de acreedores varias semanas después. El ministro de Economía, Martin Guzmán, declaró en repetidas ocasiones que Argentina estaría dispuesta a considerar cualquier combinación de reducción de intereses, reducción de capital o extensión de vencimientos compatible con sus objetivos de sostenibilidad de la deuda. La expiración de la propuesta del 21 de abril se extendió varias veces con la esperanza de que un tiempo adicional engendraría un acuerdo.

A fines de mayo, Argentina presentó nuevos términos de reestructuración de deuda que representan un ajuste significativo a la propuesta inicial, aumentando el valor combinado de recuperación de los bonos. Esta oferta fue rechazada por los grupos de acreedores. A mediados de junio, Argentina nuevamente propuso términos de reestructuración de deuda más generosos que estiraban los límites de la capacidad de pago del gobierno y propuso un Instrumento de Recuperación de Valor (VRI) basado en exportaciones. Esta propuesta fue rechazada por los grupos de acreedores. A lo largo de este proceso, Argentina ha buscado un diálogo transparente, de buena fe y constructivo con los acreedores".

-Mito número 5: Argentina debería aceptar el acuerdo ofrecido, que es preferible a los costos económicos del incumplimiento

"El gobierno de Argentina es responsable de proteger la salud y el bienestar de sus 45 millones de ciudadanos durante una crisis de salud mundial sin precedentes. Existe consenso en todo el espectro político de que los pagos excesivos de la deuda limitarán inaceptablemente la capacidad de Argentina para construir una base para un crecimiento renovado y proporcionar servicios de salud y sociales a los ciudadanos más vulnerables a medida que COVID-19 continúa afectando a miles".

¿Qué sigue?, se pregunta el comunicado oficial que se distribuyó. "Argentina ha estado y sigue comprometida con un compromiso constructivo con los acreedores, y está dispuesta a considerar una solución que respete las limitaciones que definen lo que es compatible con el análisis del personal de la República y del FMI sobre la sostenibilidad de la deuda de Argentina. Con este fin, el país extendió aún más hasta el 24 de julio su oferta a los tenedores de bonos, y tiene la intención de aprovechar esta extensión para continuar las discusiones y presentar la oferta definitiva para que el mercado en general la considere. La República espera una reestructuración exitosa de la deuda, que debe estar en línea con la capacidad de pago de Argentina", señala.