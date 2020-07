Llegó el aguinaldo: 4 recomendaciones de expertos para invertir los pesos extras

Especialistas de la City recomendaron las mejores alternativas de inversión para quienes pudieron mantener sus ingresos pese a la crisis

Si bien algunos lo cobrarán en cuotas y otros tendrán algunas semanas de demora para recibirlo, el medio aguinaldo ya está en mano de muchos empleados. Para aquellos que hayan podido mantener sus ingresos pese a la crisis, el ingreso extra de mitad de año supone una oportunidad de inversión.

Por ello, iProfesional consultó con varios especialistas que recomendaron las mejores alternativas para invertir los pesos extras. La protección contra el avance del tipo de cambio y salir del riesgo argentino son los principios rectores de la mayoría de los consejos. Otro punto que destacan es mantener una mirada de mediano o largo plazo para hacerse de buenos rendimiento.

La recomendación que se repite entre los especialistas apunta a invertir en acciones de empresas que cotizan fuera del país. En particular, eligen a las compañías que cotizan en Nueva York pero cuyos papeles se pueden comprar en el mercado local a través de cedears.

"Hoy estamos privilegiando mucho los cedears. Nos parece que son un tipo de activos que se pueden comprar con pesos argentinos en la Bolsa de Buenos Aires y que da una protección a la devaluación del dólar", sostuvo Alejandro Bianchi, de Asesor de Inversiones.

Ramiro Marra, de Bull Market Broker, coincidió: "El activo del momento son los cedears. Mucha gente entró durante la cuarentena al mercado para comprar acciones que están en pesos pero siguen al dólar".

Si bien acuerdan en la recomendación a nivel general, al momento de elegir nombres cada analista opta por mencionar a diferentes compañías.

Los especialistas recomiendan invertir mediante cedears en acciones que cotizan en Nueva York

"Nosotros estamos privilegiando algunos cedears que nos parecen interesantes como Globant; American Express, que acaba de entrar en China; y Petrobras. Creemos que ahí hay oportunidades interesantes", dijo Bianchi

Marra, en tanto, señaló: "Se pueden dividir en tres grupos los Cedears. Los activos más estables como Gold y Wall Mart; el segundo, acciones con potencial como las tecnológicas Amazon y Google; y, por último, las golpeadas por la cuarentena como las aerolíneas. El primer grupo es para más conservadores; el segundo, para moderados; y el tercero, para arriesgados".

El asesor financiero Mauro Cognetta mencionó otras compañías. "Puntualmente, me gustan 3 empresas que tienen cedears. Alibaba, una empresa de ecommerce de China que tiene una perspectiva de valuación bastante interesante y abarca un mercado muy grande; la veo en u$s290 en un año. Qualcomm, dentro del rubro semiconductores, que puede llegar tranquilamente a u$s110. Otra que me gusta es Disney, que tuvo baja pero le puede llegar a competir a Netflix con Disney+; no solamente tiene los parques cerrados sino otros negocios interesantes", indicó.

2. Dolarizar portafolios

Para los más conservadores, mantener una buena parte de sus inversiones en dólares sigue siendo una opción. Sin embargo, en un contexto de cepo tan rígido como el que hay en Argentina puede ser un camino difícil. Más allá de los cedears, también existen otras vías para acceder a dólares, o bien, a activos que sigan al dólar.

La primera opción, y la más elegida por los pequeños ahorristas, es comprar el cupo mensual a precio oficial, aún con el impuesto del 30%. "Para alguien que tenga un flujo de ahorro de no más de $18.000 mensuales, los u$s200 a precio oficial son una buena alternativa para comprar dólares baratos", resumió Cognetta.

Un dato a tener en cuenta es el que aquellos que compren dólares a precio oficial no pueden acceder a divisas mediante la Bolsa durante 90 días. Por eso, el asesor desaconsejó esa operatoria en el caso de los clientes que puedan ahorrar un poco más, a quienes les sugirió comprar billetes en el mercado de capitales.

Los billetes verdes son los preferidos de los argentinos, que los adquieren en el mercado oficial o en la Bolsa

Esta alternativa, no obstante, tiene un parking de 5 días entre la compra y la venta de los bonos. "El parking para comprar dólares en la Bolsa se está haciendo. Los inversores asumen el riesgo y cierran el tipo de cambio a los 5 días hábiles", contó Cognetta.

3. Seguir al dólar oficial

Otra vía para dolarizar portafolios a tipo de cambio oficial son los bonos dólar linked. En las últimas semanas hubo un boom de este tipo de emisiones corporativas. Se trata de títulos que se compran y se pagan en pesos pero que están denominados en dólares, por lo que el capital se ajusta según la devaluación del tipo de cambio mayorista.

A diferencia de otras alternativas para dolarizar el portafolio, los bonos dólar linked no tienen impuesto PAIS ni ningún límite normativo. Empresas como YPF, Pan American Energy, IRSA y Cresud ya se financiaron en el mercado local de esta manera.

La petrolera estatal YPF fue una de las primeras compañías que emitió deuda dólar linked en las últimas semanas

Aunque cubren al inversor de una devaluación del dólar oficial, tiene algunos riesgos. "Las contras, para un minorista, pueden estar por el lado de la iliquidez que puede tener el producto y del riesgo crédito de las empresas. Otra contra que puede llegar a tener el producto es que el dólar oficial no acelere su depreciación", comentó Cognetta

Con el fin de garantizar liquidez y un buen análisis de riesgo de las emisoras, los expertos recomiendan a los minoristas ingresar en algún fondo común de inversión que tenga obligaciones negociables dólar linked en su cartera.

4. ¿Y el mercado local?

En un contexto dominado por la renegociación de la deuda y la pandemia, los activos locales tienen un riesgo mayor. Tanto bonos como acciones pueden están sujetos a una fuerte volatilidad. Sin embargo, los expertos consultados señalaron algunas posibilidades.

Respecto de la renta variable, Bianchi consideró: "El efecto de la pandemia va a ser duro y complicado pero también ofrece una oportunidad de entrada en determinados activos a un precio más bajo. Creo que hay una pequeña oportunidad en acciones argentinas".

Y sumó: "El S&P Merval medido en dólares vale menos de u$s400 y siempre que estuvo debajo de ese nivel fue una buena oportunidad de compra mirando a un plazo de 2 o 3 años".

El mercado local está sumergido en la volatilidad producida por la pandemia y la renegociación de la deuda

Por el lado de los bonos, la situación está menos clara. "Quizá también haya alguna oportunidad en los bonos en dólares bajo ley argentina. De todos modos, habrá que ver qué tratamiento le van a dar: si es o no el mismo que a los títulos con ley Nueva York", advirtió Bianchi.

Finalmente, Leonardo Chialva, de Delphos Investment, recalcó que todo dependerá del perfil del inversor pero afirmó que "puede haber inversiones atractivas en bonos que ajusten por CER para quienes puedan pensar en un mediano o largo plazo".