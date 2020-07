Boggiano, sobre el dólar: "El Gobierno va a tratar de demorar la devaluación pero no la podrá evitar"

El economista evaluó que la devaluación no podrá postergarse más allá de septiembre y que el dólar a fin de año puede llegar a $200

El economista Miguel Boggiano anticipó que a partir de septiembre, cuando terminen la liquidación de granos y la cuarentena, el Gobierno no va a poder evitar devaluar el dólar.

Opinó que la divisa va a estar entre $150 y $200 a fin de año de la mano de políticas heterodoxas que espera de parte del presidente Alberto Fernández. Y alertó que con una política basada en el súper cepo trabando toda la economía "no van a poder llegar al fin de mandato".

El siguiente es un resumen del diálogo con iProfesional:

-¿El Gobierno va a devaluar?

-Va a tratar de demorar la devaluación lo más posible pero no lo va a pode evitar. Es muy difícil que pueda patearlo más allá de septiembre, cuando termine la liquidación de granos. Además, cuando se levante la cuarentena se van a ver los problemas que provoca la brecha cambiaria en el funcionamiento normal de la economía.

-¿A cuánto puede llegar el dólar paralelo a fin de año?

-Cuál número puede pasar. Va a depender de cómo sigue la emisión monetaria y que pasa con las Leliq, de si deciden hacer un plan para reactivar la economía que implique una baja en las tasas de las Leliq, cualquier decisión de política económica puede ser muy heterodoxa. Es muy difícil hoy conseguir dólares, porque cerraron el MEP y el contado con liquidación. Podría arriesgar un dólar entre $150 y $200 a fin de año.

-¿Habrá acuerdo con los bonistas?

-Esto es como una telenovela para adultos. El Gobierno dice que tiene voluntad de acordar pero no parece tan convencido. Debería hacerlo porque no llegar a un acuerdo con los bonistas implicará más presión sobre el dólar, la única fuente de financiamiento serán los pesos que emita el Banco Central. Me parece que el Gobierno tensa demasiado la cuerda de la negociación, pero por otra parte es difícil de decir, porque tampoco tiene un plan que pueda exponer.

-¿Cuáles serían las consecuencias de un default total para la economía real?

-Un default tiene consecuencias muy negativas. Lo que produce es un cambio de expectativas, ya que todavía hay una rendija para creer que se va a conseguir financiamiento a través del mercado, y no sólo con emisión. Mi sensación es que el mercado le da 80% de posibilidades a que no haya acuerdo con los bonistas y 20% a que se evite el default. Y ¿cuánto puede arrastrarse el Gobierno con un súper cepo y trabando así toda la economía? Dos meses. Pero no se puede llegar al final del mandato en esta situación. Sin embargo, el oficialismo ha demostrado que es bueno para sorprender con soluciones que nadie espera.

-¿Cómo ves la profundidad de la crisis por la pandemia?

-Estamos sufriendo consecuencias económicas devastadoras, pero no por culpa del coronavirus, sino por cómo se administró esta crisis sanitaria. La cura fue peor que la enfermedad, porque no fue cura. Después del dato de caída de 26% de abril todavía no se dan cuenta del desastre, es hora de que los políticos reconozcan que cometieron errores. Ahora dicen que el pico de la pandemia será en agosto, no tienen idea porque no se testeó, estamos a ciegas. Se debe flexibilizar la cuarentena aun si aumentan los infectados.

El Gobierno ha estado tratando de paliar esas consecuencias de la pandemia con fondos públicos en un marco de caída de la recaudación, ¿qué consecuencias anticipa?

Inflacionarias. Es inflación futura. La pueden posponer, metiéndola debajo de la alfombra, pero va a traducirse en más brecha cambiaria y aumento de los precios. Esto es lo mismo que le pasó (al ex presidente Mauricio) Macri, primero con las Lebac y después también con Leliq, pero en magnitudes monstruosas por la cantidad de pesos que tuvieron que imprimir en esta situación, que por supuesto es impensada.

-¿Qué opina de las políticas monetarias del Banco Central?

-El Banco Central está teniendo la velocidad de emisión más alta desde los ’80 y aunque hoy este encapsulado en las Leliq, no por eso el problema desaparece, sólo se pospone. No queda claro cómo se va a resolver.

-¿Las restricciones para evitar la fuga de dólares pueden ser eficaces?

-Esas restricciones tienen consecuencias no deseadas que no estamos viendo por la cuarentena. No se puede prohibir comprar dólares, porque entonces la gente va a tratar de comprar un electrodoméstico, o cualquier otro producto con insumos importados, y le van a decir no te lo vendo. El mercado del dólar blue es muy chico, las empresas necesitan dólares en blanco.