¿Necesitás $100.000 y no podés acceder a un crédito al 0%: esto te puede salir por otra vía

Desde la consultora Focus Market, que dirige Damián Di Pace, analizaron el costo de financiarse con tarjeta y en entidades no financieras

"Con el correr de los meses las fases de Cuarentena han dejado a Monotributistas, Autónomos, Pequeños Prestadores de Servicios, Comerciantes y oficios fuera de la actividad económica. Para alguno de estos agentes económicos nunca han podido regresar a realizar sus tareas desde el 20 de marzo de 2020 y su única forma de sostener los gastos de administración hogareña (alimentos, bebidas, higiene, cuidado personal, alquiler, impuestos, servicios, entre otros) ha sido contraer deudas", explicó Damián Di Pace, de la consultora Focus Market.

El stock de endeudamiento de las familias argentinas creció 4,6% en junio empujado por las deudas "no bancarias", que aumentaron 16,1%, de modo que casi nueve de cada diez familias terminaron el mes con compromisos de pago pendientes, según un informe elaborado por el Centro de Economía Regional y Experimental (CERX).

"Los niveles de endeudamiento de estas personas han crecido sustancialmente. Para el caso del universo de monotributistas y autónomos de acuerdo al Banco Central de la República Argentina fueron otorgados prestamos a Tasa 0 por $50.500 millones. El universo que recibió este crédito es de 419.000 beneficiarios", señaló Di Pace. "Sin embargo de acuerdo a datos de AFIP aún existe 1 millón de créditos preadjudicados que no fueron tramitados", aclaró.

En muchos casos han elegido otras vías de financiamiento, no han querido aceptar las restricciones que tiene el crédito como no poder comprar dólar ahorro, no hacer adelantos de tarjeta de crédito o no realizar consumos en cuota o no han podido sacarlo por que no cumplían las condiciones.

Casi nueve de cada diez familias terminaron el mes con compromisos de pago pendientes

¿Cuál es el costo de financiarse?

En el informe de Focus Market se presentaron cuatro casos de personas que se debieron contraer deuda por $100.000 en el actual contexto de pandemia y los diferentes tasas y costo financiero total para cada situación:

1. Tarjeta de crédito

La cuarentena tomo el caso de una profesional independiente que, frente a la imposibilidad de trabajar, debió recurrir a financiarse con la tarjeta de crédito emitida por una entidad bancaria.

Acumuló una deuda que refinanció, según lo dispuesto por el Banco Central, a una tasa compensatoria anual del 43%. Con tres meses de gracia, paga en 9 cuotas iguales y consecutivas. Una vez levantada la cuarentena, sólo por la devolución del préstamo (capital más intereses) tendría que pagar por mes $15.000. Es decir que, al final, termina pagando $135.000 (35% más del saldo refinanciado).

La tarjeta de crédito es una de las herramientas más utilizadas para fianciarse

2. Tarjeta de crédito no bancaria

Para este caso se tomó el ejemplo de un trabajador independiente, que acumuló una deuda con su tarjeta de crédito, en este caso es una tarjeta no bancaria. También paga luego de tres meses el capital en 9 cuotas iguales y consecutivas. Pero, como es una tarjeta no bancaria, la tasa de interés es mayor. Considerando las tasas actuales, esta puede llegar a 100% anual. Así, su cuota mensual sería entre capital e intereses, en promedio, de $20.000. Termina pagando $ 180.000 (80% más del saldo financiado).

En el mercado están cobrando tasas de más del 300% anual

3. Financiera

El tercer caso es el de un trabajador informal que tuvo que tomar un préstamo con un financista por ser su única opción, cobrándole una tasa usurera del 350% anual. Su cuota mensual, en promedio, sería de $45.000 entre capital e intereses, donde los primeros tres meses no paga intereses pero a partir del 4to mes paga capital (sobre monto con intereses capitalizados) + intereses. Termina pagando $540.000 (440% más del saldo financiado).

4. Préstamo familiar

En el ultimo caso, la consultora consideró el caso de un particular que le pide prestados a un familiar unos u$s1.500. Con el acuerdo de que le devolverá, a más tardar en un año, los pesos necesarios para comprar los dólares que le prestó. En marzo de 2020 le entregó los u$s1.500, a un dólar blue en ese momento de $ 9, equivalentes a $133.500. En marzo de 2021 previendo un dólar blue de $180, deberá pagarle $270.000 (102% más de lo prestado).