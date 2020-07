Alberto pedía que "ganen un poco menos" pero BlackRock recaudó millones en medio de las negociaciones por la deuda

El fondo neoyorquino mostró su balance del segundo trimestre con ganancias del 21%. Maneja u$s7,2 billones a nivel mundial pero rechaza el canje

BlackRock, el administrador de activos más grande del mundo y líder del comité más enfrentado al gobierno de Alberto Fernández por la deuda, no para ganar plata. "No le pedimos que pierdan sino que ganen un poco menos", pidió el Presidente sobre esta clase de acreedores. Pero no pareciera ser lo que va a pasar. Mientras debate cómo seguirá presionando para que el Gobierno le reconozca una oferta mejor, y luego de rechazar la última propuesta argentina, presentó su balance del segundo trimestre del año -el peor para la economía de EEUU por la pandema del COVID19- informó un aumento del 21% en las ganancias.

BlackRock recaudaron u$s60.000 millones en dinero nuevo. Esto es, para que se entienda, casi la totalidad de la deuda que el Gobierno quiere reestructurar con los bonistas privados (u$s65.000 millones). Y representa casi 50% más que las reservas que tienen el Banco Central. La clave del éxito fue que en el escenario de híper liquidez y tasas cero en el mundo, los inversores invirtieron dinero en sus fondos de renta fija y servicios de administración de efectivo.

Larry Fink es el número uno de BlackRock que maneja más de u$s7 billones Negocio redondo

El negocio de administración de efectivo atrajo para este gigante financiero más de u$s24,2 mil millones en entradas netas en el segundo trimestre. Los mercados financieros se recuperaron en el trimestre de junio de una brutal liquidación provocada por COVID en marzo, lo que impulsó los activos de BlackRock bajo administración.

Los números muestran que BlackRock finalizó el trimestre con u$s7,32 billones en activos bajo administración, frente a los u$s6,84 billones del año anterior. El ingreso neto de la compañía con sede en Nueva York aumentó a u$s1,21 mil millones, o u$s7.85 por acción, en los tres meses terminados el 30 de junio, desde u$s1.000 millones, o u$s6.41 por acción, un año antes.

Larry Fink seguirá peleando por obtener una mayor tajada en la oferta del Gobierno por la deuda. Según trascendidos, BlackRock está firme en pedir otra mejora en la propuesta argentina que suba el Valor Presente Neto (VPN) a cerca del 60 dólares por cada 100.

La tenencia de deuda argentina en manos de este gigante neoyorquino es incierto. De hecho el ministerio de Economía dice que en realidad la cantidad de bonos que el grupo liderado por BlackRock dice tener no serán del todo cierto. El Ad Hoc Group afirma tener 25% de la deuda Macri y 15% de la deuda K. Sumando a lo que tendría el otro comité que se juntó con BlackRock, el Exchange Bondholder, dicen ostentar u$s21.000 millones en bonos argentinos.

Mauricio Macri recibió al CEO de BlackRock en Buenos Aires Relación estrecha con Cambiemos

Larry Fink estuvo en Buenos Aires reunido en el despacho presidencial con Mauricio Macri. Este le devolvió el favor y fue a verlo al headquarter de la compañía financiera en pleno Manhattan. La historia de BlackRock con la Argentina es relativamente nueva, al menos en lo mediático. Tuvo su máxima exposición con el gobierno de Cambiemos cuando Fink intentó invertir no sólo en bonos argentinos, sino en economía real.

Fink intentó invertir no sólo en bonos argentinos, sino en economía real. Propuso vía los PPP que impulsaba Cambiemos invertir en el sector energético y, más adelante, querían meterse en el negocio de Real Estate.

Claramente enemistados con Cristina Fernández de Kirchner que siempre los catalogó de "buitres", BlackRock buscó ser selectivo en la época K. De hecho, una emisión de bonos internacionales que hizo la Ciudad de Buenos Aires, con Macri como jefe de gobierno antes de llegar a la presidencia, contó con la participación activa de BlackRock.