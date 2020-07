Grandes fondos rechazaron oferta de canje: qué les respondió Alberto Fernández

Los tres grupos donde están reunidos los principales acreedores de la Argentina enviaron una carta al ministro de Economía, Martín Guzmán

Los tres grupos donde están reunidos los principales acreedores de la Argentina enviaron una carta al ministro de Economía, Martín Guzmán, en la que afirman que reunieron un respaldo suficiente como para bloquear la última propuesta de canje presentada, y piden una "resolución consensuada", lo que podría abrir otra ronda de negociaciones con el gobierno de Alberto Fernández.

El Grupo Ad Hoc, el Grupo Exchange y el Comité de Acreedores de la Argentina indicaron en esa carta que lograron el respaldo de otros fondos a su propuesta conjunta, que ahora tiene el respaldo de acreedores que, en conjunto, poseen el 51% de los bonos emitidos durante el gobierno de Mauricio Macri y el 60% de lo títulos de los canjes de 2005 y 2010. El gobierno fijó un piso de aceptación a su oferta del 50% para avanzar con el canje.

Fondos rechazaron oferta de canje

La carta indica que los fondos que respaldan la oferta "incluyen algunos de los mayores inversores en Argentina, que han comprometido una inversión extranjera directa muy importante en el país".

Grandes fondos rechazaron oferta de canje

Te puede interesar Empleada doméstica: cuál es la escala salarial vigente

"Confiamos en que una resolución consensuada proporcionará un camino hacia una inversión aun mayor y más sostenida en los sectores de crecimiento de Argentina, incluidos los agronegocios, la energía, la minería, la infraestructura y la tecnología de la información, y un futuro económico brillante y sostenible para la gente de la Argentina", cierra la carta.

El presidente Alberto Fernández les mandó un mensaje a los bonistas privados durante un acto por la apertura de un hospital ubicado en el partido bonaerense de La Matanza, destinado a la atención de pacientes con coronavirus. El jefe del Estado ratificó su postura: el gobierno no presentará una nueva oferta. "Nadie nos va a doblegar", remarcó.

"Mientras esta pandemia exista, el gobierno va a estar al lado de los que más necesitan. No tiene que dudar ningún argentino, ni ningún acreedor. Todos los acreedores deben saber que no vamos a postergar a ningún argentino para pagar una deuda que no podamos pagar", enfatizó Fernández.

"Somos muy conscientes de cuál es nuestra prioridad y nuestro interés primero: cuidar la salud de los argentinos y de las argentinas. Nadie nos va a doblegar en eso", agregó el mandatario del país vecino.

Te puede interesar Estas son las grandes empresas que dejan de invertir en la Argentina y están en retirada

Pese a esto, si los números son los que manejan los tres comités de bonistas, el próximo 4 de agosto el gobierno deberá extender nuevamente el cierre de la oferta enmendada y volver a negociar si quiere sacar al país del default "selectivo" vigente.

Cómo ven la negociación de la deuda en la City

En el mercado financiero no pierden las esperanzas de que la Argentina, finalmente, pueda llegar a un acuerdo por la deuda. Si bien este martes la reacción de los activos locales ante la carta enviada por los acreedores a Martín Guzmán fue negativa, todavía creen que hay margen para que "prime la racionalidad" y hay una acuerdo. De hecho, hay operadores que ya hablan de un riesgo país post canje que podría significar una fuerte apreciación de los bonos.

Eric Ritondale, economista jefe de Puente, dijo en un seminario de organizado por Refinitiv, que la diferencia entre los bonistas y el país es de apenas 3 dólares cuando al inicio era de más de 25 dólares. Y que ese acercamiento hizo que los precios de los bonos estuvieran reflejando las mejoras y sus valuaciones. El ex Econviews afirmó que el riesgo país -actualmente en 2.253 puntos básicos subiendo 1,5% el martes- podría caer a 1.100 unidades si hay una reestructuración completa sin holdouts.

"Tenemos una visión constructiva de que se reestructure por completo la deuda, si prima la racionalidad de ambos en los próximos días", indicó Ritondale.

Te puede interesar Las paritarias salen del freezer: qué sectores están negociando aumentos salariales y cuánto están pidiendo

Por lo pronto, la deuda acusó recibo de la mayor incertidumbre que hay. Sucede que después de la carta de los bonistas pidiendo más negociación y avisando que tienen el poder de bloquear el canje, salió Guzmán y el mismo Alberto Fernández a afirmar que no hay margen para mejorar la propuesta. ¿Habrá choque en este chicken game?

En el mercado creen que todavía hay margen para que se acerquen las posiciones por la deuda.

Caída de bonos, de manual

En lo inmediato, los inversores tomaron otras posiciones. Los títulos públicos en dólares operaron ofrecidos desde el inicio de la jornada del martes para dejar al cierre caídas de entre 20 y 70 centavos de dólar en promedio para toda la curva. Algunos bonos emitidos bajo ley extranjera como el AC17 y el PARY cayeron entre 2% y 3,3%. La deuda en moneda local operó mayormente tomadora, para dejar al cierre subas de entre 0,10% y 1,50% para el tramo CER.

Pablo Haro, portfolio advisor de Grupo SBS, dijo en el evento online de Refinitiv que se percibe un fuerte descenso de la volatilidad en el mercado. "Lo que vemos es que el hecho de que el Gobierno tiene intenciones de resolver la deuda, lleva a que los inversores operen en el mercado de bonos con más tranquilidad. Probablemente la exposición táctica de la ecuación riesgo retorno no está compensada. Pero luego del acuerdo los veremos del lado comprador de la pantalla", enfatizó.

En el ámbito local, el S&P Merval retrocedió 1,04%, con un volumen total operado de $3.207 millones, pero lo peor fue la reacción de los papeles argentinos en Nueva York. Los American Depositary Receipts (ADR) cayeron hasta 6%. Lideraron las caídas Transportadora Gas del Sur (-6%), Central Puerto (-5,1%), Banco Macro (-4,5%) y Grupo Financiero Galicia otro 4,3% abajo.

"El rechazo por parte de los bonistas de la última oferta presentada por el Gobierno es una noticia negativa para las posibilidades de suba de las acciones locales, no obstante, dado que la voluntad de ambas partes es lograr un acuerdo mutuamente beneficioso, entendemos que las valuaciones de los activos de riesgo argentinos son muy atractivas a mediano plazo", dice Capital Markets Argentina.