Deuda: cuál es el "número mágico" con el que se cerró el acuerdo entre Gobierno y acreedores

Partieron diferencias entre la propuesta de Guzmán y la de los bonistas y finalmente se saldará en 54,8 dólares por cada 100 que debía el país. Cómo sigue

A pesar del total hermetismo que hubo durante todo el lunes en el Ministerio de Economía con respecto a la resolución de la deuda, que se oficializó recién en la madrugada del martes, fuentes de los acreedores confirmaron a iProfesional que finalmente el deal se cerró en 54,8 dólares por cada 100 que el país le debía a los bonistas.

De esta manera, el "número mágico" para que haya acuerdo está precisamente en el medio entre la última propuesta argentina que estaba valuada en 53,5 y la de los fondos de Wall Street en 57 dólares.

"Estoy impresionado con lo que se logró", admitió una fuente ligada a los bonistas en diálogo con este medio. Lo cierto es que si bien aún no hay confirmación oficial, distintas fuentes de Wall Street dan como un hecho el arreglo. Falta el detalle de cómo se mejoró la propuesta, o sea en qué términos el Gobierno y los acreedores cedieron para partir diferencia y dar vuelta la página. Se cree que hubo mejoras en los términos legales y no mucho más ya que el país repitió que no había margen para una mejora en lo económico.

Martín Guzmán, en un día de agenda cargada. El anuncio podría oficializarse en pocas horas

Según trascendió, la contraoferta de los acreedores fue presentada el sábado y este lunes hubo llamados entre los bonistas y los bancos asesores del Gobierno (Lazard, HSBC y Bank of America) para pulir los temas y tener un feedback. Hasta la tarde no había definiciones por parte del equipo económico a los acreedores en el sentido de si aceptaban la contrapropuesta o no. Pero según supo este medio, sobre el final de la tarde hubo un gesto por parte del Gobierno hacia los bonistas avisándole que veían con buenos ojos lo que se había presentado y charlado y que había que avanzar.

Eso hizo que los mismos fondos de Wall Street empezaran a hablar de que había una especie de entendimiento informal por la deuda. Se espera que en forma inminente haya un comunicado de los tres grupos de acreedores avisando que se llegó a un acercamiento importante con el país y que esperan cerrar los detalles en las próximas horas.

Deuda: los detalles por revisar

De cualquier forma, se dice, hay detalles por revisar y por ahora se hablaría de "sustanciales avances" entre las partes. Economía dará otro paso en extender el canje (se cree que una semana más o hasta fin de mes) para que se terminen de definir las cuestiones menores. Por lo pronto, la propuesta de la Argentina que arrancó en abril en valores de 37 dólares por cada 100, creció mucho y estaría convalidando valores que -desde siempre- en el mercado se hablaba como una quita "tolerable" para los bonista. En términos de plata, la propuesta de Guzmán creció más de u$s15.000 millones de abril hasta ahora.

Flexibles: Fernández y Guzmán modificaron la que era su "última" oferta

O sea, una poda de 45% en los bonos era el número que todo el mercado tenía en la cabeza para que la operación fuera un éxito. Más de ocho meses después, y luego de varias idas y vueltas, el país termina aceptando un acuerdo en esos niveles.

De cualquier manera, lo más probable es que se siga negociando pero ya bajo una base de entendimiento y de NDA (Acuerdo de Confidencialidad, por sus siglas en inglés) por algunos días más. Sucede que recién el 4 de septiembre tienen fecha de liquidación los nuevos bonos, con lo cual el país cuenta con esa opción para estirar la definición pero con un virtual entendimiento mientras que se pulen ciertos aspectos legales.

Sea como fuere, el mercado ya compró la idea de que el canje llegará a buen puerto. S&P Merval trepó casi 10% medido en dólares mientras que los ADRs subieron en promedio 9%, los bonos con ley Nueva York treparon en torno al 3% y bajo ley local un 4%. Habrá que esperar los próximos días más definiciones y si el país logra tener un nivel de aceptación que supere los umbrales de las cláusulas de acción colectiva para arrastrar a algún díscolo que pueda quedar. Que no queden holdouts será clave.

