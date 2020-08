Los turistas vuelven a hacer búsquedas en Internet pero aún no se animan a comprar: las ventas siguen 90% abajo

El turismo sigue en zozobra. Las perspectivas para septiembre parecen diluirse. El Hot Sale fue un alivio pero no suciente. ¿Es posible la reactivación?

El Hot Sale fue un alivio, pero para nada una muestra de recuperación del sector turístico, aún cuando los argentinos mantienen intactas sus ganas de viajar, especialmente al exterior. Las ventas de esta industria son 90% menores a lo que se registraba en la pre-pandemia. Ni las ayudas oficiales, ni los deseos de los viajeros de seguir explorando el mundo son suficientes para mantener en pie a una industria que tendrá que estar muy atenta a todos los contextos para evitar caerse. El tiempo que le queda se parece a la cuenta regresiva de una bomba a punto de explotar.

"La situación es crítica", "aún es complejo hablar de tiempos de reactivación", son apenas algunas de las frases que una de las principales patas del sector turístico, las agencias on line, pronuncian cuando se las consulta por una eventual recuperación. El nivel de incertidumbre no sólo es alto por lo que sucede a nivel local y en el mundo con el covid-19. Lo es también porque el Gobierno nacional no toma decisiones orientadas a dar un marco que permitan vislumbrar un panorama.

Hasta hace unas semanas, todo indicaba que en septiembre retornarían los vuelos dentro algunos corredores interprovinciales. Hoy, las versiones aseguran que no será así. Lo más cercano a la realidad muestra que, seguramente, esos vuelos esperados no despegarán en la primera mitad de septiembre. Hay expectativas de que sí lo hagan a partir de la segunda quincena del mes de la primavera. Pero todavía hay que esperar.

"La situación del sector es crítica en la Argentina y en el mundo. Hasta julio las ventas estaban negativas, con una caída de 90%. Y si bien el Hot Sale pasó, y fue bueno, también a nivel de expectativas para nada quiere decir que es la vuelta de la industria ni que estamos bien", dijo a iProfesional, Cristian Adamo, CEO de Avantrip.

La salud será un tema prioritario para los viajeros que se atrevan a volar a medida que se supere la pandemia

En un sentido similar se expresaron desde Despegar. "Aún es complejo hablar de tiempos de reactivación porque el escenario sigue siendo de incertidumbre y estamos en uno de los sectores más golpeados por la pandemia. Sí vemos indicios positivos, como los aumentos de las búsquedas que observamos desde mediados de junio y que se potenciaron durante el Hot Sale pero el contexto es todavía muy complicado. Para nosotros está claro que la recuperación será progresiva y lenta: se requerirá tiempo para llegar a los niveles que tenía el sector antes del covid-19", aseguraron desde Despegar.

El Hot Sale le trajo esperanza al sector. Aún cuando saben que los cambios que se esperan para que el movimiento sea constante demorarán todavía más.

Datos de Avantrip señalaron que durante el Hot Sale, la acción promocional impulsada por la Cámara Argentina de Comercio Electrónico (CACE) las ventas superaron en un 300% las expectativas previstas. "Pero también hay que aclarar que las ventas fueron 50% menores a las del año pasado. Si el sector ya cayó un 42% entre 2018 y 2019, ya sabíamos que 2020 arrancaba 30% abajo por el impuesto PAIS, y las ventas entre mayo y junio tuvieron una caída de 90%, una mejora de expectativas con una baja de 50% en el Hot Sale no viabilizan una recuperación", apuntó Adamo.

Turismo, destinos y salud

Parte del optimismo para el mediano plazo reside en que los argentinos mantienen vivo el deseo de viajar, especialmente al exterior, aún cuando las especulaciones señalan que, cuando el turismo comience a andar nuevamente, será el interno el que reviva primero.

"Vemos que en medio del entorno delicado, la pasión por viajar está intacta entre los argentinos; observamos que ya existen protocolos sanitarios diseñados para todo el sector a fin de que todos podamos viajar tranquilos, y confiamos en la potencialidad de la industria y en el valor que tendrá el turismo interno en la recuperación económica del país", agregaron desde Despegar.

¿Y será el turismo interno el que primero se acomodará? Desde Despegar aseguraron que están listos para la reactivación de la demanda y que están trabajando en ello. Las propuestas se basan en las nuevas necesidades del viajero y la flexibilidad, más tarifas, más financiación e información sanitaria son los aspectos donde se pone el acento para animar a los pasajeros cuando el escenario que transitamos mejore.

Un estudio de Despegar realizado entre los usuarios de su plataforma reveló que el 58% de los argentinos afirmó que su primer viaje será al interior del país con un dominio de los destinos del sur, elegidos por el 37% de los casos, seguido por el noroeste, la opción preferida del 23% de los encuestados.

"Lo razonable hace pensar que la recuperación vendrá por el lado del turismo interno. Pero lo que está pasando muestra lo contrario. En el Hot Sale las transacciones se dividieron en partes iguales entre turismo interno e internacional, pero el 90% de la venta fue para el exterior porque al argentino le gusta viajar al exterior", subrayó Adamo.

El reporte de Despegar también reveló algo en esa dirección. El viajero argentino tiene la mirada puesta en cómo evoluciona la situación sanitaria en destinos que le son atractivos tradicionalmente, principalmente Europa y Estados Unidos.

"El 42% de los clientes de Despegar manifestó en nuestro estudio que su primer viaje post covid-19 sería al exterior, proyectándolo hacia el primer semestre de 2021. Es decir, hay cautela, la seguridad sanitaria es un factor primordial, pero el interés existe, y eso es muy importante", agregaron las fuentes consultadas.

La percepción del riesgo será el factor que prime hacia adelante. Una persona de 30 no tendrá la misma percepción que alguien de 70. Los viajes de placer se recuperarán mucho antes que los de negocios. Pero nadie es capaz de ponerle una fecha. Aunque hay una coincidencia generalizada en que el turismo tal como lo conocíamos antes de la pandemia no será el mismo hasta dentro de cinco años.

Post pandemia y más allá

La aerolínea Lufthansa, que transportó un 96% menos de pasajeros entre abril y junio, registró un 80% menos de ingresos en el segundo trimestre del año hasta los u$s1.900 millones, y una pérdida operativa de u$s1.700 millones, no cree que la demanda de vuelos pre-pandemia se alcance hasta 2024. Apenas una foto de lo que sucede en la industria.

¿Y qué fechas manejan los argentinos para volver a volar y así, iniciar el camino de la recuperación? De acuerdo al informe de Despegar, un 18% estima viajar al interior entre octubre y noviembre de este año, mientras que un porcentaje similar prevé hacerlo ni bien termine la cuarentena. Otro 17% consideró que dejará sus perspectivas de viaje para el segundo semestre de 2021 mientras que hay otro 22% que no sabe cuándo se atrevería a viajar nuevamente, aunque quiere hacerlo.

La patagonia argentina se impone como uno de los destinos a visitar sobre el final del año de acuerdo a un informe

¿De qué dependerá? De la percepción del riesgo mencionada más arriba y también de cómo se vayan instrumentando los protocolos sanitarios en los distintos países y diversos actores de la cadena de valor del turismo.

Paula Cristi, gerente general de Despegar para Argentina y Uruguay, refirió a los aspectos que serán más valorados por los turistas. "Vemos el peso que tiene la financiación para los viajeros, así como la flexibilidad para cambios de fecha yl a atención a los protocolos sanitarios, que hemos identificado como las grandes tendencias del turismo post pandemia", subrayó.

La flexibilidad será uno de los grandes temas que entrará en juego en el sector hacia adelante. Porque será más o menos flexible según la fecha en que se prevea viajar. No es lo mismo expresar la intención para lo que resta de 2020 que para 2021. Y esa será la letra chica sobre la que tendrá que concentrarse muy bien cada viajero potencial.

"En nuestro caso, quienes sacan el pasaje de acá a marzo tiene la chance de cambiar dos veces el ticket, por la razón que sea. Si no quiere viajar porque tiene miedo entre octubre y diciembre podrá hacerlo. Pero la situación cambia a partir de 2021. Porque no es lo mismo no subirse porque el avión no sale que no subirse porque uno no quiere. Y a medida que te vas en el tiempo la política es más restrictiva", advirtió el CEO de Avantrip.

Entendido el funcionamiento de las tarifas Flex, advertido que el argentino quiere seguir yendo al exterior, ¿qué se puede esperar hacia adelante si las cosas mejoran con el dólar turista? ¿Será un factor que anime a comprar pasajes a destinos internacionales?

"Cuando se viaja, inclusive a destinos nacionales, los costos ya están dolarizados. En 2015 ya se vio que ante el atraso del dólar los viajeros se volcaron al turismo internacional. La brecha no es tan grande. Pero a diferencia de lo que ha ocurrido en situaciones anteriores la salud hará que la gente esté dispuesta a tomar el riesgo, luego verá si le conviene porque la realidad es que la gente tiene menos plata", agregó Adamo.

Las compañías de turismo también vienen tomando decisiones de ajuste en virtud de la fuerte caída del negocio. Almundo retiró su oferta de vuelos del comparador de precios Turismo City con el objetivo de que los turistas paguen menos a la hora de viajar, informó la empresa a través de un comunicado.

Su country manager, Francisco Vigo, señaló que "tomamos esta decisión porque queremos que cada persona pueda planificar su viaje accediendo a toda nuestra oferta, sin restricciones. En nuestro sitio web y app es posible encontrar todos nuestros vuelos y comparar precios de más de 400 aerolíneas. Además, comprás en pesos y sin cargos ocultos posteriores a la compra. Como plus, es posible utilizar los códigos de descuento exclusivos que creamos para adquirir vuelos y sumar experiencias únicas a cada viaje", afirma Francisco Vigo, country manager de Almundo Argentina.

Sin querer ampliar más la información, el directivo sostuvo que como actor de la cadena de valor del turismo trabajan por la reactivación del sector y prefieren tener presencia sólo en los canales que permitan cuidar la experiencia del cliente.

La presencia en los comparadores de precios y demás agregadores tiene un costo para cualquier prestador. Los más grandes jugadores compiten muy fuertemente en distintos frentes. Ante la gravedad de la situación la estrategia pasa por tomar el control de manera directa de todo lo que se pueda como forma de eficientizar costos y también para extremar medidas vinculadas con el cuidado de la marca.

Con toda esta situación, con un gobierno que no da señales claras sobre cómo encarar el tema turístico, con versiones que van y vienen de manera constante y caídas estrepitosas de ventas y del negocio en general, que ya venía de dos años de retroceso ¿cuánto más puede aguantar el sector?

"Un par de meses más", sentenció Adamo. Reconoció la ayuda oficial con los ATP "pero a nadie le interesa depender del Estado. La venta cayó un 90%. Si el 90% de la estructura de costos de las agencias de viajes son los recursos humanos y no podés hacer nada, hay un punto en que algo habrá que hacer", concluyó tajante.

